La nueva carretera de la costa entrará en servicio en junio: “Es una obra sin precedentes sobre lava reciente”

El primer tramo de la nueva carretera de la costa entrará en servicio el próximo junio, informa la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canaria. Será una carretera “convencional con una velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora, con una sola calzada por sentido que unirá el norte y el sur de las coladas y conectará con la LP-215 y de ahí a la carretera de Tazacorte y la de La Laguna, y la LP-213, y de ahí hasta la LP-2 junto a Puerto Naos”, explica en una nota de presa.

Esta obra (Tramo 1), que está ejecutando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en coordinación con el Gobierno de Canarias, señala, “es una obra sin precedentes en la construcción de carreteras sobre lava reciente. Se ha construido de forma excepcional, debido a las altas temperaturas del terreno volcánico sobre el que se desarrolla la carretera, lo cual requiere el uso de materiales funcionales que puedan soportar condiciones de temperatura extremadamente altas, mucho más altas de lo habitual en obras de construcción convencionales. Además, esta obra se ha desarrollado con un enfoque sostenible, reutilizando los materiales pétreos provenientes de la erupción volcánica en los terraplenes, los hormigones y los firmes”.

El trazado, añade, discurre en su mayor parte (2.460 metros) sobre las distintas coladas de lava, e incluye un viaducto de 243 metros de longitud entre la Colada Intermedia y la Colada Sur, que “permitirá mejorar la permeabilidad transversal de la zona y recuperar varios metros cuadrados de cultivos bajo el puente”.

Explica que, debido al origen volcánico reciente del terreno sobre el que se asienta la nueva vía, “se está sometiendo a una monitorización continua a toda la carretera, mediante mediciones de calor subterráneo, para analizar el comportamiento de los materiales utilizados en estas condiciones de calor extremo”. Los ensayos de laboratorio realizados, apunta, “han determinado una serie de materiales a utilizar con probada eficacia ante las altas temperaturas y que se suelen utilizar en las carreteras de zonas desérticas donde el calor es muy intenso”.

Falta de consenso

Por otro lado, en la nota de prensa también se indica que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, informó este lunes, junto al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, de la próxima conclusión de los trabajos de construcción de la llamada Carretera de la Costa cuando finalicen las obras del Tramo 1 que ejecuta en la actualidad el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que se prevé que estén acabadas a finales de este mayo o principios de junio. Franquis explicó en una comparecencia realizada en Santa Cruz de La Palma que el motivo de esta conclusión de las obras de emergencia de una carretera que se inició, en su primer tramo, con el respaldo de todas las administraciones públicas, asociaciones agrícolas y plataformas de afectados, es la falta de consenso y de resolución por parte de las administraciones locales de la Isla para manifestarse por una de las alternativas para continuar esta vía hasta Tazacorte mediante la ejecución del Tramo 2.

“Sin consenso no se puede continuar con el Tramo 2 de la Carretera de la Costa”, señaló el consejero Franquis. “La decisión que hemos adoptado, de acuerdo con el Ministerio y, por lo tanto, con el Gobierno de España, es que nosotros no vamos a actuar, no vamos a hacer una obra si no tenemos el consenso de todas las administraciones públicas en la isla de La Palma, como hemos hecho desde el inicio con esta obra y con todos aquellos asuntos que hemos tenido que acometer en la isla de La Palma tras la erupción del volcán. El Gobierno canario y el Ministerio no tomarán decisiones que no sean previamente consensuadas, como hemos hecho, insisto, de aquí para atrás, como ya hicimos con la adquisición de viviendas para los afectados y con la aprobación del Decreto Ley que permite construir en suelo rústico”, dijo.

El segundo tramo no ha sido posible

Por su parte, Anselmo Pestana se manifestó en los mismos términos que el consejero regional, anunciando que el Ministerio no seguiría con las obras del Tramo 2. “Nosotros no tomaremos decisiones unilaterales que afecten a la comunidad ni al interés general de la ciudadanía palmera sin el consenso adecuado. Hasta ahora, hemos buscado el acuerdo entre las administraciones de la Isla para seguir avanzando en atender a los afectados y reconstruir las infraestructuras, pero en el caso de este segundo tramo de la Carretera de la Costa no ha sido posible. Por todo ello, creemos que no podemos avanzar sin el respaldo y acuerdo de todas las partes involucradas”, señaló el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.

El consejero Franquis y el delegado Pestana recordaron que fue la dirección del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) quién ordenó a la Consejería de Obras Públicas y al Ministerio de Transportes la realización de un proyecto para ejecutar las obras necesarias para conectar ambos lados de la Isla y reponer la necesaria movilidad entre los núcleos de población del Valle de Aridane tras la erupción de 2021.

El último volcán de la Isla en Cumbre Vieja acabó con la comunicación norte-sur en esta zona de La Palma, aislando núcleos de población y explotaciones agrícolas de los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso, ya que “las coladas sepultaron seis vías esenciales, la carretera de interés general LP-2, y las carreteras insulares LP-212, LP-213, LP-211, LP-2132 y LP-215”.

El objetivo básico que se marcaron en su momento los gobiernos de Canarias y de España con la Carretera de la Costa, se apunta en la nota, “fue restaurar la conexión entre Los Llanos de Aridane y Tazacorte con la zona Sur de la colada restableciendo en la medida de lo posible los recorridos que antes se hacían por las carreteras afectadas mediante una vía segura y moderna y ante la imposibilidad de actuar, en ese momento, en la LP-2”. Por tanto, añade, la Carretera de la Costa, cuya construcción el Pevolca calificó de “ineludible”, se diseñó en “un principio para asumir todo el tráfico de las carreteras que discurrían por el valle de Aridane de Norte a Sur y que sumaban más de 21.000 vehículos al día”.

Posteriormente, señala, “el Cabildo empezó a realizar unos accesos sobre la colada con idénticos objetivos a los perseguidos por la Consejería y el Ministerio, mediante la realización de una vía de urgencia sin asfaltar. Esta carretera, entre Las Norias y La Laguna, absorbe actualmente una parte de la circulación norte-sur del Valle de Aridane, aunque no en las condiciones de seguridad, rapidez y comodidad objeto del proyecto del Ministerio y del Gobierno canario”.

El consejero Franquis comentó también que el primer borrador del trazado de esta obra de emergencia de la Carretera de la Costa fue elaborado por técnicos de Gestur junto con los técnicos del Cabildo y de los ayuntamientos afectados, y en aras a lograr el mayor consenso posible, se celebraron varias reuniones hasta que se acordó un trazado de manera conjunta y consensuada con las administraciones locales, así como con los colectivos sociales y de agricultores, y estudiar la propuesta de nuevo trazado de la plataforma de afectados para el Tramo 2. Las obras del Tramo 1 comenzaron en julio de 2022 y “llevan un buen ritmo de ejecución por lo que se prevé que estén acabadas a finales de mayo o principios de junio”.

A partir de aquí, se señala en la nota, “tanto el Gobierno de Canarias como el de España iniciaron la labor para definir el siguiente tramo y, con el mismo objetivo, el de lograr el consenso de todos los implicados, se celebraron varias reuniones con las administraciones locales, a las plataformas de afectados y de agricultores para acordar el trazado del Tramo 2 de la Carretera de la Costa, un tramo que debería llegar hasta la rotonda de acceso al casco de Tazacorte. Como consecuencia de estos encuentros se tomaron en cuenta una serie de alternativas propuestas por los propios colectivos de afectados, así como las recomendaciones aportadas por el Cabildo y los ayuntamientos, que se plasmaron en dos alternativas de trazado para este Tramo 2”.

Con estas alternativas definidas, indica, el consejero Franquis propuso en febrero de 2023 “a las instituciones implicadas (Cabildo de La Palma y ayuntamientos de Tazacorte, Los Llanos y El Paso) una resolución, vía acuerdo plenario, para decidir cuál de las tres alternativas (se sumó una tercera opción que era no actuar) consideraban la más viable para continuar con las labores de mejora de la conectividad en la zona afectada por el volcán mediante la ejecución del Tramo 2 de la Carretera de la Costa”. El consejero solicitó a estos ayuntamientos aprobar en sus correspondientes plenos, como órgano de máxima representación política de los ciudadanos en cada corporación, la alternativa que consideren más viable y ajustada a los intereses de la ciudadanía a la que representan para el Tramo 2, condición que ninguna de las cuatro instituciones cumplió.

“Si no hay consenso respecto al segundo tramo ni el Gobierno de Canarias ni el de España continuarán la obra hasta Tazacorte y acabará en el primer tramo, que es lo que hemos consensuado y lo que hemos trabajado en todo momento con las administraciones públicas palmeras y los colectivos de afectados. Nosotros no vamos a variar la política con la que hemos actuado en La Palma en todos los asuntos que hemos tenido que tomar decisiones respecto a la reconstrucción. Siempre dejamos claro que no avanzaríamos, que no tomaríamos decisiones, si no venía avalada por un consenso de todas las administraciones públicas. Y lo hemos hecho en pasado, lo estamos haciendo en el presente y lo haremos en el futuro”, precisó el consejero Franquis.