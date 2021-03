“Los palmeros encontrarán un trocito de la isla en la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe”

La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe es una vivienda tradicional canaria urbana construida en

1703 y convertida en Casa Museo por María Remedios Gómez García, hija de este coleccionista palmero que da nombre al Museo. En pleno centro histórico de San Cristóbal de La Laguna, a los pies de su emblemática Torre, esta vivienda fue la residencia familiar del coleccionista Cayetano Gómez Felipe que nació en Los Llanos de Aridane en 1902 y murió en la ciudad de La Laguna en 1978. Esta Casa Museo es hoy en día una de las propuestas culturales más interesantes de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. En diferentes salas y rincones, se distribuyen los objetos que fueron propiedad de su familia y aquellos que reuniera a lo largo de su vida. Su variedad permite convertir a este Museo como lugar de referencia para conocer los objetos cotidianos que formaron parte de las familias canarias desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Hoy la misión fundamental de su hija, la promotora de este proyecto, es que su legado permanezca unido e inalterable.

¿En qué momento germinó la idea de crear un Museo?

A la muerte de mi padre en 1978 y luego de darle muchas vueltas decidí que toda su colección no se podía caer en el olvido y comenzó mi deseo de darla a conocer. En este momento inicio la aventura.

Restaurar una casa antigua del siglo XVIII y convertirla en un Museo no ha debido ser tarea fácil. ¿Ha contado con apoyos?

Se trata de un proyecto privado y solamente apoyado por mi familia y amigos. Por ello, es también muy emotivo. Tengo la suerte que entre ellos tengo a historiadores que decidieron que este Museo tenía que nacer y me ayudaron en sus tiempos libres. Me he ido desprendiendo de mi patrimonio para poder llevar a cabo el proyecto.

Su padre ya era un coleccionista conocido en los años 20 en La Palma. ¿Cómo comenzó su atracción por las antigüedades?

Su familia eran personas de guardar y conservar y él desde muy joven se sintió atraído por el coleccionismo. Mi abuela le dejó exponer los objetos que iba juntando en unas salas de su casa, de ahí que se entusiasmara para seguir ampliando su colección. Conservo un libro de firmas de las personas que lo visitaban, entre los que se encuentran Néstor Álamo y Néstor de la Torre, entre otras personas del mundo de la cultura. El fotógrafo Manuel Rodríguez Quintero lo retrató con su colección en la casa de Los Llanos de Aridane.

¿Cómo definiría a su padre y la relación que tenía con los objetos?

Sentía verdadera pasión por los objetos que formaban parte de nuestra cultura y de aquellos de otros lugares que hablaran del pasado. Era incansable cuando algo le gustaba y no paraba de luchar hasta conseguirlo. Después iba a por el siguiente. Era feliz así. Mi abuela Elena decía que era el único vicio que tenía.

En La Casa Museo podemos ver los objetos que conformaron la vida diaria de las generaciones que nos precedieron. ¿Qué objeto destacaría de todos los que podemos ver en la exposición?

No puedo destacar uno solo, aunque los más relevantes para mí son los de mis familiares, desde la ropa que vistieron a los objetos que les pertenecieron…

¿Qué siente cuando el público visita su casa y se emociona con lo que ve?

Solo puedo decir que siento una gran alegría de ver que después de tantas luchas, he podido cumplir mi sueño de que la colección sea visible para el disfrute de todos. Una iniciativa de este tipo la he podido llevar a cabo gracias a esta combinación de profesionalidad y amistad. Ver mi casa siempre llena de personas, alegres y entusiastas por todo lo que ven me da mucha satisfacción y también da sentido a todo.

¿Le hubiera gustado a su padre que en su ciudad natal, Los Llanos de Aridane, hubiera nacido un proyecto como este?

Él tuvo en las habitaciones de su casa en la Calle Real un Museo de Antigüedades, conocido por sus paisanos y por todas las personas que visitaban la ciudad. Hay referencias en la prensa de la época. Yo he ofrecido mi casa de forma desinteresada para la creación de un Museo de Historia y Etnografía que permitiría que nuestra historia y todo lo que ha formado parte de nuestro pasado no se olvidara y permaneciera para las generaciones futuras. Muchos objetos vinculados a La Palma están a la espera de ver la luz allí. Llevo batallando años para que lo acepten y comenzar con el proyecto arropada por profesionales que han estado implicados en la Casa Museo de La Laguna, pero todo depende de las instituciones. Siento desgraciadamente que no terminan de ver el interés... Yo tengo una edad y quiero verlo y ayudar a que nazca.

Con qué palabras animaría usted a visitar su Casa Museo en La Laguna

Las puertas están abiertas para todos. Los palmeros especialmente encontrarán un trocito de la isla en él…. Les aseguro que pasarán un rato agradable y, sorprendente, conectando con el pasado a través de los objetos. Yo he disfrutado esta colección toda la vida y ahora toca que otros la disfruten y aprendan de ella.