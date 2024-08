El Paso viaja en el tiempo con la ‘Gran Fiesta de Principios del Siglo XX’

El Ayuntamiento de El Paso, en el marco de las Fiestas de la Bajada de la Virgen del Pino 2024, celebra “la 'Gran Fiesta de Principios del Siglo XX”, indica en una nota de prensa. El evento, que tendrá lugar el sábado, 24 de agosto, “transporta al municipio al pasado gracias a la buena música, vestidos de época y la joya de la corona: el desfile de más de 100 coches clásicos y antiguos del Club de Automóviles Antiguos El Paso”.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, asegura que “la Gran Fiesta de Principios del Siglo XX es uno de los eventos más esperados durante la Bajada”. “El Encanto y la nostalgia de décadas pasadas llenarán las calles de nuestro municipio gracias al ambiente que generan los coches, perfectamente cuidados y organizados. La labor del Club de Automóviles Antiguos ‘El Paso’ es encomiable y le debemos mucho en el crecimiento de esta celebración. Esperamos verlos a todos en El Paso este sábado”, afirma.

En este sentido, la concejala de Cultura y Fiestas, Irinova Hernández, pone en valor el trabajo de los aficionados a los coches antiguos, al tiempo que anima a la ciudadanía a ataviarse con las galas de la época para lograr que El Paso se transporte al siglo pasado. “Junto a los coches y la buena música, se creará un ambiente mágico”, señala.

“Precisamente, la música en vivo cobrará un especial protagonismo este año, destinando un espacio muy especial a los grupos locales que nos deleitarán con canciones que han marcado un siglo. Además, en esta ocasión, contamos con The Flaming Shakers, el mejor Tributo a The Beatles” añade.

Tributo a the Beatles con The Flaming Shakers

The Flaming Shakers, se apunta en la nota, son según la crítica especializada “el mejor tributo a The Beatles de Europa. Nombrados banda revelación en la International Beatle Week Liverpool 2015 y seleccionados nuevamente en la edición 2017, se trata de la única banda tributo a los Fab Four del mundo que ha tocado junto a dos EX BEATLES(Pete Best+The Quarrymen)”.

The Flaming Shakers “dan la oportunidad de revivir los recuerdos a los más mayores, y permitir a las nuevas generaciones descubrir como era la música de The Beatles en directo”.

El programa

La Gran Fiesta de Principios del Siglo XX se desarrollará en la Plaza Pedro Capote Gutiérrez y sus alrededores. Comenzará a las 18:30 horas con una exhibición de Tango Show, seguida por el desfile de coches antiguos a las 19:00 horas.

Más de 100 automóviles, se añade en la nota, desde principios del siglo XX hasta 1970, recorrerán las calles creando un ambiente mágico, acompañados por la música de Indiana Dixieland.

A las 20:00 horas habrá música en directo con Mamajuana's, que interpretarán canciones de la época en la Plaza Pedro Capote Gutiérrez.

A las 20:30 horas, la fiesta continuará en la Calle Salvador Miralles con las actuaciones de diversos grupos musicales como Los Boinas, GrajaSound y Tihuya Cats y, como colofón, The Flaming Shakers Tributo a The Beatles.

Club de Automóviles Antiguos ‘El Paso’

Cabe recordar, señala, que el Ayuntamiento organiza esta fiesta de la mano con el Club de Automóviles Antiguos ‘El Paso’.

Dicho club, fundado en 1986, recibió la Medalla de Oro del municipio en 2018 por su labor de protección y conservación de vehículos antiguos.

El Club de Automóviles Antiguos ‘El Paso’, concluye la nota, se ha consolidado como uno de los más importantes de Canarias y es el principal organizador de la Fiesta de Principios del Siglo XX, una de las celebraciones más destacadas de las Fiestas de La Bajada de la Virgen del Pino.