Personas sordas canarias reclaman igualdad de trato en su acceso a la información sobre la actualidad de La Palma

Personas sordas de las Islas Canarias reivindican en un comunicado “igualdad de trato” en su acceso a la información sobre la actualidad de La Palma. Así lo ha corroborado la Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), entidad representativa de los derechos e intereses de la población sorda y sus familias en el archipiélago canario, que señala que en las últimas semanas han recibido un aluvión de mensajes de ciudadanas y ciudadanos sordos denunciando esta situación: “Se sienten en desventaja y tremendamente desprotegidos al ver vulnerado de forma sistemática un derecho que les pertenece”. Una situación de aislamiento comunicativo ante el cual tanto el ente público como la propia Administración, han respondido con soluciones “parciales e insuficientes”, dicen.

“No puede ser que cada vez que se produzca una alerta o una situación excepcional, tengamos que reclamar el cumplimiento de un derecho fundamental como es el derecho a la información y a la comunicación”, ha manifestado Kevin Pérez, presidente de la Fasican. “Esta discriminación informativa no solo impide que la población sorda sea partícipe de mensajes cruciales para la ciudadanía, sino que pone en riesgo su seguridad y sus vidas”.

Pérez ha recordado que la televisión pública tiene el deber de garantizar la presencia de intérpretes de lengua de signos y de subtitulado, dando cumplimiento al artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos en nuestro país, y al propio Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias que en su artículo 16, insta a los poderes públicos a promover el acceso en términos de igualdad de las personas con discapacidad al ejercicio de sus derechos.

En este sentido, ha matizado que ambas medidas de accesibilidad han de estar presentes en la emisión a través de la televisión, y no limitarse a unos programas sí y a otros no. “No se trata de una opción, sino de una obligación”. Asimismo, ha criticado que, en algunos casos, la interpretación en lengua de signos se relegue a las redes sociales: “En el acceso a Internet, las personas sordas se enfrentan a brechas digitales”, ha comentado en referencia a la población que vive en determinadas zonas rurales y a aquellas personas mayores sordas que no están familiarizadas con su uso. “Para muchas de estas personas, la lengua de signos es un requisito indispensable para acceder a la información”.

Para finalizar, el presidente de Fasican ha insistido en la necesidad de poner en marcha protocolos de accesibilidad a la información y la comunicación en situaciones de emergencia tal y como se contempla entre otras, en la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencia, e incluso en la Constitución Española. “Avanzar hacia una sociedad en la que la seguridad y la inclusión sean aliadas inseparables ha de ser un compromiso compartido”.

Sobre Fasican

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican) es la entidad que asume la representación de los intereses y demandas de las personas sordas y sus familias, teniendo como misión trabajar para mejorar el bienestar social de todas las personas sordas y sus familias, promover el uso de la Lengua de Signos, fortalecer el movimiento asociativo y conseguir un cambio en la realidad social de Canarias y cuya visión es ser la entidad referente en Canarias para las personas sordas y sus familias, para su movimiento asociativo y la sociedad en general, y que éstas sean reconocidas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.