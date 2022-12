La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja reclama al Comisionado que resuelva el recurso contra la negativa del Gobierno de Canarias a entregar las actas y grabaciones del Pevolca

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja informa en nota de prensa que solicitó el 27 de junio de 2022 a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias “la documentación sobre las actas del Comité Científico y del Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas previos a la erupción, así como los informes científicos de los últimos cuatro años sobre la evolución de este fenómeno geológico”.

“La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario denegó el acceso a esta documentación argumentando que al no ser órganos colegiados no había secretario para levantar actas y que la información auxiliar o de apoyo está entre los supuestos de inadmisión de reclamaciones al no considerarla de relevancia pública”, recuerda.

La Plataforma interpuso el 27 de julio de 2022 reclamación ante el Comisionado de Transparencia argumentado “básicamente que la información y documentación del PEVOLCA no es una información auxiliar, sino que es una información esencial en virtud de la cual se tomaron las decisiones sobre los niveles de alerta y la evacuación de los afectados”, recuerda.

“El Comisionado de Transparencia formuló requerimiento de subsanación a la Plataforma, que lo cumplimentó en el mes de agosto”, añade.

“Han transcurrido más de 4 meses desde la reclamación presentada y el Comisionado de Transparencia se niega a resolver la reclamación de los afectados de acceso a la información. Para este colectivo de afectados por el volcán es absolutamente incomprensible e injusto que, frente a otras reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia -que se resuelven en un mes o como máximo en 3 meses, como establece la ley y que pasado a ese plazo se entienden desestimadas- que el Comisionado no trate igual a los afectados que a cualquier otro ciudadano, al que si se le resuelven en tiempo y forma sus reclamaciones”, relata.

“El este martes 13 de diciembre 2022 se cumple un año de la finalización de la erupción, que se dio oficialmente terminada el 25 de diciembre de 2022, y las grabaciones y actas del PEVOLCA constituyen un documento esencial para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, para demostrar que la información previa sobre el riesgo volcánico no se dio a los afectados”, aseguran.

“Por tanto, la Plataforma ruega al Comisionado que cumpla con su obligación legal de contestar la reclamación realizada el 27 de julio de 2022 por este colectivo”, concluye.