Sodepal posiciona a La Palma ante localizadoras y productoras internacionales como escenario natural de rodajes

La empresa pública Sodepal, a través del proyecto La Palma Film Commission, financiado por la Consejería de Turismo del Cabildo Insular, ha estado presente en la II edición del Shooting Locations Marketplace, un evento organizado conjuntamente por Feria de Valladolid y la Spain Film Commission, y patrocinio del Ayuntamiento pucelano, se indica en una nota de prensa de Sodepal.

Tras el éxito de su primera edición, añade, Shooting Locations Marketplace aúna a localizadores, productoras y empresas proveedoras de servicios con un retorno muy positivo y una expectativa de mejorar cifras en su edición 2022. En el encuentro se ha contado con la presencia de medio centenar de profesionales internacionales del sector audiovisual procedentes de Estados Unidos y Reino Unido en su mayoría, además de representantes de México, Alemania, Canadá, Italia y España.

El perfil de los asistentes, señala, principalmente localizadores, jefes de localización y productores ejecutivos, son clave para el posicionamiento del destino La Palma como escenario natural de rodajes, al tratarse de los profesionales que mayor capacidad de decisión tienen a la hora de elegir la ubicación donde se rodará cada proyecto. De hecho, apunta, los asistentes a este encuentro, con quienes La Palma Film Commission tuvo reuniones programadas, han sido claves para escoger destinos de rodaje para películas y series como Misión Imposible, The House of Dragon, West Word, Black Mirror, Demimonde, The Crown, Hustle, 30 Monedas, Vampire Academy, Warrior Nun 2, Fast and Furious, entre otros títulos internacionales.

En una apuesta decidida de seguir apoyando a un sector estratégico como el audiovisual de la isla, añade, Sodepal ha enviado en misión comercial a la palmera Enróllate Films, productora audiovisual local con experiencia en títulos rodados en La Palma como The Witcher, Midnight Sky, Las Consecuencias y 8 años.

Esta acción de acompañamiento en la que Sodepal busca actuar como lanzadera del talento palmero al ámbito internacional es fruto de las propuestas planteadas en las reuniones sectoriales que se han mantenido desde la empresa pública con los profesionales y empresas del sector audiovisual palmero.

La consejera delegada de Sodepal y responsable insular de Promoción Económica, Raquel Díaz, ha señalado que desde Sodepal “estamos firmemente comprometidos con el desarrollo y promoción de los profesionales y empresas de La Palma, entre las que se encuentran aquellas dedicadas al sector audiovisual que poco a poco se están abriendo camino y consolidando su cuota de mercado”.

La consejera ha destacado que en esta acción “hemos apostado por invitar a una de las empresas del sector audiovisual, para que directamente pueda exponer el trabajo que desarrolla y, de manera conjunta con el equipo técnico de Sodepal, defender las potencialidades de La Palma como destino de producciones audiovisuales”.

En este sentido, el responsable de Enróllate Films, David Bienes, ha señalado que “es importante poder contarle en persona a los productores, la gran impresión que se han llevado quienes han rodado ya en La Palma: la amabilidad de su gente, la buena disposición del Gobierno, la seguridad y la tranquilidad que se respira en toda la isla”, por lo que “apoyamos que se sigan desarrollando estas iniciativas que ayudan a crecer a las empresas locales del sector”.