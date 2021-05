UGT y CCOO se concentra en La Palma contra la "incertidumbre social y laboral"

Las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) se concentraron este sábado, Primero de Mayo, frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado con el lema Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora.

UGT y CCOO consideran que “es el momento de que el reconocimiento a los trabajadores esenciales no se quede solamente en aplausos. Hemos de avanzar”. “Ya no hay excusas”, subrayan, “España debe decidir qué país quiere ser en el futuro. No podemos seguir siendo un país con precariedad laboral, con incertidumbre social y laboral, manteniendo reformas laborales dañinas no solo para la clase trabajadora, también para la economía”.

Exigen “derogar las reformas laborales, reformar las pensiones del 2013, revalorizar el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), recuperar los servicios públicos y lograr ya una negociación colectiva”.

El presidente accidental del Cabildo, José Adrián Hernández Montoya, asistió a la concentración convocada por los sindicatos en el Día Internacional del Trabajo.