UGT dice que votó en contra de la RPT del Cabildo para analizar “en profundidad la situación de cada servicio”

La Sección Sindical de UGT Servicios Públicos en el Cabildo de la Palma ha emitido un comunicado para “dar respuesta a la nota de prensa publicada el pasado jueves en el portal de noticias del Cabildo de La Palma con relación a que los ‘sindicatos votan en contra de la modificación puntual de la RPT del Cabildo impidiendo mejorar el trabajo de los servicios”.

“El día 7 de agosto del presente año se celebró la Mesa General de Negociación para tratar, entre otros asuntos, la creación de diversos puestos de trabajo en determinados servicios del Cabildo Insular modificando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Una vez vista la propuesta, no pudiendo ser analizada en profundidad ya que dicho documento fue puesto a disposición de los sindicatos el viernes día 2 de agosto sobre las 14:00 horas, se puso de manifiesto que se consideraba necesario realizar un estudio/análisis de los puestos de trabajo que existen actualmente en el Cabildo Insular, demanda que se viene realizando desde hace años, y que permitirá conocer en profundidad la estructura de los servicios y sus necesidades, por lo que más que un voto en contra es dejar sobre la mesa esta propuesta

para realizar dicho estudio/análisis y no solo de los servicios que han solicitado cambios y nuevas incorporaciones de puestos, sino también con el resto de servicios“, explica.

“Por otro lado, no entendemos cuál es la urgencia de dicha aprobación cuando no significa que se vayan a dotar presupuestariamente ni a cubrir esos nuevos puestos en estos momentos. Se trata de unas previsiones a futuro. De hecho, el Servicio de Recursos Humanos tiene previsto licitar el estudio de la RPT del Cabildo para saber en qué situación se encuentran los distintos servicios y en su caso abordar los cambios necesarios. Por lo que reiteramos que no se entiende esta premura, ya que si en un momento puntual se debiera crear un puesto por eminente necesidad se puede abordar sin ningún

Problema“, subraya.

“Lo que los sindicatos pretendemos es ver realmente como está la situación de cada servicio e incluso poder reestructurar algunos máxime cuando en todos los servicios hay muchos puestos contemplados en anteriores RPT que no se han cubierto y siguen vacantes y, por otro lado, tenemos personal realizando atribuciones de funciones en otros servicios (cobrando un plus por ello) dejando sin realizar el trabajo de su puesto de destino”, añade.

“Además, es significativo que servicios que están sufriendo sinsabores por la elevada carga de trabajo dejando de disfrutar sus vacaciones y doblando turnos no se hayan puesto sobre la mesa sus necesidades como son la Residencia de Mayores de La Dehesa y el Hospital de Dolores, donde incluso se han visto abocados a cerrar alas o plantas por falta de personal”, asegura.

“Así pues, el voto en contra no está motivado por lo expuesto por el señor consejero de Recursos Humanos (Fernando González) que manifiesta la realidad de lo negociado de una forma velada para poner en contra de los sindicatos a los trabajadores del Cabildo Insular”, afirma.

“En ningún momento estamos en contra de mejorar la atención a la ciudadanía, sino todo lo contrario, por eso se solicitó mesas de trabajo con todos los servicios del Cabildo, para de verdad llevar a cabo una modificación de la RPT con criterios objetivos y cuantificables que permita la valoración técnica de cada puesto de trabajo en cada servicio según su carga de trabajo, y si fuera necesario crear servicios transversales que cubran necesidades de varios servicios si su carga de trabajo posibilita esto”, concluye.