El volcán registra “un descenso significativo” de la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera en su fase post-eruptiva

Durante la fase post-eruptiva de la última erupción en Cumbre Vieja, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) “ha continuado monitorizando sus tasas de emisión de SO2 (dióxido de azufre), las cuales son insignificantes si se comparan con las registradas durante la fase eruptiva cuando llegaron a alcanzar valores superiores a las 100.000 toneladas diarias”, informa en sus redes sociales.

“Los registros obtenidos durante la fase post-eruptiva reflejan un descenso significativo de los niveles de emisión de SO2 que alcanzan los 2 órdenes de magnitud; de aproximadamente 669 a 3 toneladas diarias. Durante esta fase post-eruptiva y dada las bajas tasas de emisión de SO2 procedente del Tajogaite durante la misma, la monitorización de este parámetro sólo se ha podido materializar a través de observaciones realizadas desde tierra mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo miniDOAS en posición móvil terrestre y aérea con la instrumentación instalada en un todoterreno y en un vehículo aéreo no tripulado (VANT), dígase dron, respectivamente”, explica.

Los registros realizados con dron “han sido posibles gracias a la colaboración local de Juan Cutillas, piloto de drones. El impacto de la emisión de SO2 por el Tajogaite durante su fase post-eruptiva sobre los niveles de inmisión de SO2 en el Valle de Aridane, dígase la concentración que alcanza este contaminante atmosférico emitido por el Tajogaite en el aire ambiente exterior a nivel del suelo, ha sido y es relativamente muy pequeño”, subraya, y añade que “la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias dispone de estaciones instrumentales en El Paso y Las Manchas que registran continuamente los niveles de inmisión de SO2 y los resultados obtenidos reflejan que la mayoría de los registros son inferiores a los 40 microgramos por metro cúbico. Estos niveles de inmisión son mucho menores que el valor límite horario del SO2 (350 microgramos por metro cúbico) para la protección de la salud humana según los criterios establecidos por la legislación vigente sobre el Índice de Calidad del Aire (ICA)”. “En el marco de esta legislación y el registro de estos dos puntos de seguimiento y medida se puede concluir que la calidad del aire en el Valle de Aridane, en lo que respecta este contaminante atmosférico (SO2), es razonablemente buena (≤ 200 microgramos por metro cúbico) e incluso buena (≤ 100 microgramos por metro cúbico)”, afirma.

Las emisiones de gases volcánicos “son una parte integral de la monitorización volcánica en todo el mundo y se pueden interpretar para comprender el estado de un volcán, así como la evolución de un proceso eruptivo. Involcan fue la única institución científica española que realizó un seguimiento y medida de la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera durante la erupción del Tajogaite. Este trabajo se ejecutó en colaboración la Universidad de Manchester (Reino Unido). Durante el proceso eruptivo la monitorización de este parámetro se realizó a través de observaciones realizadas desde tierra, mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo miniDOAS en posición móvil terrestre (todoterreno), aérea (helicóptero) y marítima (patrullera), así como a través de instrumentos satelitales (Sentinel-5P TROPOMI) cuyos datos se combinaron con el kit de herramientas de análisis de trayectoria inversa PlumeTraj para generar datos subdiarios de emisión de SO2 (Hayer, C. et al. 2022; Albertos, V. T. et al. 2022)”, detalla.

Durante el proceso eruptivo y “especialmente durante sus primeros 10 días”, apunta el Involcan, “se llegaron a registrar tasas de emisión de SO2 superiores a las 100.000 toneladas diarias. Estos grandes niveles de emisión de SO2 y el enorme daño que ya estaban ocasionando las coladas de lavas durante esos primeros 10 días, llevaron al Involcan a acuñar la erupción de Cumbre Vieja 2021 como el proceso eruptivo más importante de Europa durante los últimos 75 años; observación que se les transmitió a los presidentes Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres en la primera quincena del mes de octubre de 2021”.

La monitorización de “este importante parámetro fue fundamental para conocer la evolución del proceso eruptivo e incluso se convirtió en una herramienta de utilidad para pronosticar la finalización de la erupción de Tajogaite con una certidumbre aceptable. La colaboración de la Guardia Civil con sus patrulleras y helicópteros fue muy importante para que el Involcan pudiera realizar esta monitorización desde tierra”, subraya.

La realización de esta “actividad científica ha sido posible gracias al proyecto VOLRISKMAC II (MAC2/3.5b/328), cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal MAC 2014-2020”, concluye.