Quizás por todo lo anteriormente dicho, la protagonista de esta historia reaccionó de la manera que lo hizo cuando llegó un niño nuevo a su clase. Incluso su maestro se había pasado hablando de él, semanas antes de que llegara. Al final, el recién llegado se presentó y, para qué decirlo, no fue para tanto, por lo menos para la protagonista de esta historia.

Hay un niño nuevo en clase (2020) Reinfeld/ Warhola. Nuevo Nuevo Editorial.

Ni siquiera su afán por llamar la atención logró engatusarla, por mucho que el niño nuevo, se “subiera por las paredes hasta colgarse del techo” en el sentido más literal de la frase.

Sea como fuere, el maestro le pidió a la protagonista de esta historia que se hiciera cargo del recién llegado y le enseñara cómo funcionaban las cosas por allí, encargó que ella aceptó un poco a regañadientes, ante la actitud díscola y ciertamente desafiante del niño nuevo. Sobra decir que ninguno de los dos logró congeniar mientras el resto, incluyendo los profesores, parecían totalmente encandilados por el comportamiento de aquel niño que había revolucionado el colegio entero.

Al final, la niña comprendió que el problema estribaba en la atracción que el niño nuevo tenía para con ella, un hecho que hizo que la protagonista de esta historia tratara de cambiar de actitud, a imagen y semejanza de los enamorados de las películas. Claro que, cuando lo hizo, no reparó en que el olor que desprende un batido de ajo no es del gusto de todo el mundo, en especial si, además de un niño nuevo, eres un niño nuevo de una familia de vampiros...

Hay un niño nuevo en clase (2020) Reinfeld/ Warhola. Nuevo Nuevo Editorial.

Son cosas que pasan, piensa la protagonista de esta historia: En fin, justo cuando me había decidido a convertirme en su amiga, él va y desaparece. Debe haberse vuelto a mudar. Pobre, ¡con lo mal que se le da hacer amigos!

Hay un niño nuevo en clase, historia gráfica escrita por Diego G. Reinfeld y dibujada por Alicia Warhola pone sobre la mesa los problemas que rodean las relaciones humanas, ya desde muy temprana edad. La protagonista de esta historia es de esas personas que valora y defiende su personalidad, amén de no dejarse llevar por las modas, ni nada por el estilo.

Esa individualidad le permite mostrar una coherencia personal que no suele ser moneda de cambio en una sociedad tan estandarizada como la nuestra, aunque tampoco le ayuda a mostrar una mínima dosis de empatía para con sus semejantes. Para ella, el niño nuevo posee una actitud desconcertante, díscola y tendente a querer sobresalir sobre los demás.

El problema es que el niño nuevo, no es un “niño” como todos los demás y de ahí que su forma de tratarlo termine por separarlos de forma irreversible, por mucho que la protagonista de esta historia no se dé cuenta de lo que ha hecho. Ella es de las que piensa que también posee cosas únicas, las cuales la hacen especial y sigue sin entender el revuelo que causa el niño nuevo allí donde va. Lo que es digno de resaltar por parte del guionista es que plantea esta situación en los primeros estadios del desarrollo del ser humano, dejando claro con su discurso que muchos de los problemas que hemos sufrido y seguimos haciéndolo se deben a la mala y/o falta de educación intelectual y emocional de las personas.

Quizás su gusto por el batido de ajo, una cuestión baladí, salvo si eres un vampiro, termine por marcar una diferencia que ni ella misma es capaz de ver, por mucho que el niño nuevo haga todo lo posible por hacérselo ver y Alicia Warhola por recalcarlo, página tras página.

Su trabajo es brillante, claro y sencillo, además de estar dotado de una expresividad estilística tremendamente eficaz, en cuanto al uso de las angulaciones y de los planos en los que se encuadran sus ilustraciones. La artista posee un trazo muy limpio, el cual no necesita de ningún tipo de exceso formal para lograr que sus personajes pululen por la historia de manera natural, casi se diría que fuera de las mismas páginas.

Hay un niño nuevo en clase (2020) Reinfeld/ Warhola. Nuevo Nuevo Editorial.

Visto en su conjunto, esta historia es de las que parece que no te mojan con su discurso, aunque, en realidad, te estén empapando y no precisamente con el batido de ajo de la protagonista. Si no me creen, sobre todo después de ver la magnífica portada del álbum, léanla y después hablamos.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2020.

Hay un niño nuevo en clase © Diego G. Reinfeld & Alicia Warhola, 2020

Edición © Nuevo Nuevo Editorial, 2020

Para más información, consulten la página web de la editorial: https://nuevonueve.com/