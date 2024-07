Canarias insiste en el Decreto Ley para la acogida de menores: “Necesitamos una respuesta ya”

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha insistido al Gobierno de España en que apruebe un decreto ley para que la acogida solidaria de los menores extranjeros no acompañados por parte de las comunidades autónomas se haga de manera inmediata.

“Canarias necesita una respuesta ya. No podemos seguir soportando solos esta situación y necesitamos una respuesta. La necesitamos ya”, ha manifestado Candelaria Delgado en declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, donde todas las comunidades autónomas han acordado el reparto de 400 menores acogidos en Canarias (300) y Ceuta (100). Se trata de un número muy inferior a los 2.000 que se estima que son necesarios para superar el colapso en los centros de atención de las islas.

La consejera ha valorado la solidaridad que han mostrado el resto de comunidades autónomas con Canarias pero considera que este plan de derivación “no sirve” porque supone “un parche” para la situación que ahora vive el archipiélago, que en estos momentos acoge a alrededor de 6.000 menores. Se trata del pacto correspondiente a 2024 del sistema de reparto no vinculante similar al que se lleva produciendo desde hace años y que no ha solucionado la situación de los menores migrantes en las islas por diversas cuestiones. Entre otras, porque este mecanismo es de carácter voluntario para las autonomías y acarrea engorrosos trámites que impiden responder con rapidez ante situaciones de emergencia. Además, muchas de las regiones no cumplen lo acordado y tan solo cuatro comunidades acogieron a niños y niñas derivados desde Canarias en 2023, pese a que recibieron fondos para hacerlo.

Ahora, las comunidades del PP, tras dar plantón sus consejeros a la visita que el Gobierno canario había preparado en un centro de acogida de niños y niñas migrantes este miércoles, ha dado el sí a acoger a unos 347 menores en total, algo parecido a lo que ya hizo el año pasado y que aún no han cumplido.

Delgado insistió en que la solución para esta problemática es la aprobación por el Estado español de un decreto ley que permita “actuar ya”, pues los servicios jurídicos de las comunidades autónomas aún tienen que estudiar el texto de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para presentar sus alegaciones.

Hasta entonces, la responsable autonómica considera que primero hay que dar una solución a Canarias y Ceuta y aprobar un decreto ley para que, cuando se someta a convalidación en el Congreso y sea tramitado como ley, haya un debate “sosegado” donde todos los grupos puedan hacer sus aportaciones.

Candelaria Delgado también exigió al Estado más financiación, que los recursos de acogida que están dispuestos en otras comunidades se lleven a cabo y que también ayude con la tramitación de la documentación de todos los niños y niñas para que puedan ser escolarizados “no solo en Canarias, sino en todas las comunidades”.

La consejera negó que el decreto ley invada competencias de otras comunidades autónomas porque va a hacer referencia a criterios de reparto establecidos en la Conferencia Sectorial, con lo cual “no se invaden competencias de ningún tipo”, remarcó Delgado.