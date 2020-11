CEAR dice que la decisión de Interior de dejar en la calle a 200 inmigrantes es "inaudita"

El periodista y técnico de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Txema Santana, considera "inaudita" la decisión del Ministerio del Interior de desalojar y dejar en la calle a más de 200 inmigrantes que hasta esta tarde estaban en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).

Santana cifró en 227 las personas que se subieron esta tarde a tres guaguas y para las que no había plazas en el sistema de acogida.

"Es la primera vez que se toma una decisión así", aseveró. Además, señaló que la decisión de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de trasladar a las personas a la Delegación del Gobierno es una forma de trasladar lo que se está viviendo en el muelle de Arguineguín a Las Palmas, con la diferencia de que ahora los afectados están "en desamparo y en situación de calle".

Para CEAR, la "situación no es sostenible" y "se necesita que los ministerios se coordinen" porque la actual situación "no genera ninguna certidumbre". Según la ONG, la crisis no se puede gestionar con carácter insular" y piden "derivaciones urgentes" a Península o resto del continente europeo. Santana reconoció que la "situación es compleja", pero criticó la "poca información" suministrada hasta el momento por el Ejecutivo central.

A este respecto, dijo no conocer nada del plan anunciado por la ministra de Política Territorial y Función Pública, la canaria Carolina Darias, más allá de lo anunciado en los medios de comunicación.

Por último, Santana recordó que en el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla de Gran Canaria, continúan en este mismo momento hasta "2.600 migrantes" en una situación que consideró que "se ha degradado en los últimos 2 meses".