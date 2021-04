Podemos y Coalición Canaria piden el cierre de los campamentos para migrantes de Las Raíces y Las Canteras en Tenerife

Tras el último enfrentamiento entre migrantes, que dejó el martes varios heridos en Las Raíces, cargos públicos de Podemos en la isla de Tenerife lograron permiso para entrar a visitar el campamento aunque el resultado fue “muy frustrante”, en palabras de la consejera en el Cabildo insular, María José Belda. Y es que, tal y como explicó a la salida, sólo pudieron entrar hasta la mitad y ver un comedor, pero no les enseñaron las carpas, los baños o cualquier otra instalación, y no se les entregó ninguno de los datos que solicitaron. “Ni protocolos, ni presupuestos, ni con qué atención médica cuentan, ni cuales son los ratios o los menús diarios”, denunció la consejera. “Solo se nos explicó que había 1.500 personas que cuentan con 16 abogados en diferentes turnos”, sentenció.

Un menor en medio de una noche de revueltas en el campamento para migrantes de Las Raíces

Asimismo, el grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha solicitado el cierre de los campamentos de Las Raíces y Las Canteras y el traslado de los migrantes a la Península. El consejero nacionalista Antolín Bueno ha calificado la situación de "muy grave" y advierte de que los problemas en estas instalaciones, "con enfrentamientos diarios entre los migrantes, la Policía Nacional y los vigilantes de seguridad, es insostenible y puede derivar en una desgracia de consecuencias irreversibles".

"Siguen habiendo menores"

Bueno, que ha visitado en diversas ocasiones los campamentos de Las Raíces y Las Canteras, señala que en los centros "sigue habiendo menores, cuya gestión corresponde al Cabildo", y resalta que los incidentes producidos ayer, donde hubo un enfrentamiento con palos, piedras y botellas y en los que tuvo que intervenir la Policía Nacional, "vienen provocados por la falta de gestión del PSOE y Podemos a todos los niveles". "En Madrid se han desentendido del problema y en Canarias y en Tenerife no han sido capaces de hacer nada. Ángel Víctor Torres y Pedro Martín no han sido capaces de resolver nada", afirmó.

Según señala Bueno, "llevamos meses denunciando la situación de estas personas, instalados en verdaderos campos de concentración que no cumplen las condiciones mínimas. Se están vulnerando los derechos humanos permanentemente, pero eso no le preocupa al Psoe y Podemos porque para ellos Canarias sigue estando lejos. Estas personas que están en los campamentos de la vergüenza no quieren estar aquí y lo que desean es viajar a la Península en busca de un futuro mejor".

El consejero también criticó que haya menores junto a adultos en los centros, lo que ha provocado que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife intervenga para solucionar esta situación, y solicita "un cambio en la política migratoria por parte del Estado español". "Si esto continúa así, en Tenerife va a ocurrir una desgracia", alertó.

"Exigimos el cierre de unas instalaciones donde se respira tensión e incertidumbre"

María José Belda, junto a la concejala en el Ayuntamiento capitalino, Yaiza Gorrín, la concejala en El Rosario Conchi Moreno y en el Ayuntamiento de Arona, Antonella Allioti, quienes también visitaron el campamento, exigieron al término del recorrido el cierre de unas instalaciones donde lo que se respira es “tensión e incertidumbre”. Aseguran de hecho que los conflictos se deben a la situación que están viviendo: “Tras una travesía que al estar cerrado el corredor del Mediterráneo les obliga a jugarse la vida para llegar a Europa, ahora se encuentran sin saber qué va a ocurrir con su proceso migratorio”, explicó Moreno, quien añadió que “hay que abrir el paso hacia el continente, y mientras tanto, es necesaria una mediación, un trato digno y humanitario, porque las intervenciones policiales responden a un racismo institucional, a una criminalización desde su llegada, que sólo genera más violencia”, sostuvo.

También exigieron la salida de los menores que permanecen en el centro a pesar de que la Fiscalía dispone ya del listado. La situación insostenible está afectando gravemente el desarrollo integral de los niños, “es urgente tramitar su salida y garantizar su guarda y tutela, su derecho a la educación, al adecuado aprovechamiento del ocio, a su promoción cultural, a su integración social y a vivir en condiciones dignas”, explicaron.

Las representantes de la formación denunciaron también “la opacidad y el oscurantismo” que prima en los campamentos y exigieron a sus responsables que faciliten información a los medios y a la ciudadanía canaria “que tiene derecho a saber cómo estamos tratando a las personas que llegan buscando un futuro o huyendo de situaciones dramáticas”.

Las cuatro representantes del partido son además firmantes del manifiesto que, impulsado por profesionales e intelectuales de reconocido prestigio, representantes de movimientos sociales y cargos públicos, abogaba hace unas semanas por una Canarias “antirracista más justa e igualitaria”. El texto defiende que la presión demográfica que sufre el Archipiélago desde hace décadas no se ha visto agravada por la llegada de migrantes no regulares, señalando al modelo productivo y a la desigualdad como verdadero origen de sus problemas.

El manifiesto asegura también que referirse a la realidad migratoria actual con una retórica catastrofista, describiéndola como si se tratase de una “invasión”, es fruto de un proceso deliberado de racialización de un flujo de población que no representa ni el 3% del total de personas que llegan cada año a Canarias, con el único fin de generar “una alarma social irreal”. Y acusa a administraciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación de incurrir en un delito de racismo cuando insisten en que el territorio se encuentra al límite de su capacidad de acogida, sobrepasado o colapsado por una situación que, eso sí, “puede y debe manejarse de otra manera”.