Desaparecidas en la ruta migratoria hacia Canarias tres pateras con cuatro niños a bordo

Tres embarcaciones se han perdido en la ruta canaria en los últimos días. Según ha informado el colectivo Caminando Fronteras, una de las barcazas salió con 61 personas a bordo, entre ellas 16 mujeres y dos bebés, y los ocupantes no han dado señales de vida desde el viernes pasado. En la segunda patera viajan 52 migrantes y dio el aviso de que estaba a la deriva y hundiéndose. ''Hace horas que no les funciona el teléfono y no hay ningún rescate confirmado'', señalan desde el colectivo. La tercera embarcación está perdida con 62 personas a bordo, entre ellas 17 mujeres y una niña.

Las salidas de pateras y cayucos hacia Canarias han crecido en las últimas semanas, coincidiendo con la época de calmas en el Atlántico. Este mismo jueves, Salvamento Marítimo ha desembarcado en el puerto de La Restinga, en El Hierro, a 48 personas, dos de ellas menores.

Lanzarote es una de las islas que acumula más llegadas en los últimos días. Solo este miércoles, Salvamento Marítimo rescató a 165 personas que iban a bordo de tres lanchas neumáticas, embarcaciones inestables que suelen alcanzar el Archipiélago sobreocupadas. En una de las operaciones de rescate, los migrantes cayeron al mar. En la zódiac viajaban 43 personas, entre ellas 35 hombres, siete mujeres y un bebé. Al intentar subirse al pesquero que los avistó, algunos supervivientes cayeron al agua por la desesperación de abandonar la neumática, tal y como informó Efe. Una vez fueron puestos a salvo, fueron trasladados por Salvamento al muelle de Arrecife.

En las dos primeras semanas de septiembre, han sido rescatadas en las islas 1.234 personas. La letalidad de la ruta hace que las muertes también aumenten. El pasado domingo fueron encontrados treinta cadáveres en proceso de descomposición en un cayuco a la deriva a unos 70 kilómetros de la costa de Dakar, capital de Senegal. Según informaron las Fuerzas Armadas senegalesas, la embarcación fue localizada con varios cuerpos sin vida a bordo y remolcada hasta el puerto de Dakar.