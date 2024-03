La llegada de migrantes a Canarias se frena en marzo: 461 personas en nueve embarcaciones

Canarias recibió durante la primera quincena de marzo a 461 inmigrantes llegados a bordo de nueve pateras, lo que supone una notable desaceleración en el ritmo de llegadas en comparación con la situación vivida en enero y febrero, meses en los que fueron rescatadas 181 barcas con 11.932 personas.

Desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo han sido detectados intentando entrar de forma irregular en España por mar o tierra un total de 15.148 inmigrantes, lo que supone un incremento del 308,5% respecto al mismo periodo del año pasado, fundamentalmente al dispararse las llegadas a Canarias un 469%.

Según el último balance quincenal del Ministerio del Interior, difundido este lunes, desde comienzos de año han arribado al archipiélago 12.393 inmigrantes a bordo de 190 cayucos o pateras, frente a los 2.178 que se registraban por estas fechas en 2023.

En una comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado que la tendencia al alza registrada en los dos primeros meses del año en Canarias se ha “suavizado” en los primeros días de marzo y ha asegurado que son conscientes de la situación del archipiélago.

“Y estamos actuando”, ha añadido antes de recordar la creación de una Comisión interministerial de Inmigración, que ha abordado medidas concretas para reforzar los medios de las islas, y la intensificación de las gestiones con Mauritania, punto de salida de más del 80% de los migrantes llegados a Canarias.

De acuerdo con el balance de su departamento, por vía marítima a la península y Baleares han llegado de forma irregular 2.011 extranjeros, un 54% más, repartidos en 131 embarcaciones.

Ceuta y Melilla, aunque con cifras absolutas muy inferiores, también están experimentado un importante incremento de llegadas irregulares.

En la primera de las dos ciudades autónomas no se han contabilizado llegadas por vía marítima, pero se ha registrado la llegada de 736 inmigrantes por tierra (cifra que incluye los pasos a nado), un 311% más que en el mismo periodo del año pasado.

En el caso de Melilla ha habido una sola llegada por mar, frente a las 32 del año anterior, y 7 por vía terrestre, cuando solo se había detectado una en 2023.

Marlaska ha pedido no perder de vista que las costas españolas son “una puerta de entrada no solo a España, sino a la Unión Europea” y ha recordado los factores coyunturales que están detrás de este aumento de la presión migratoria, desde el deterioro de la situación interna en países como Senegal, Mali o Guinea Conakry, al golpe de Estado en Níger, el terremoto de Marruecos o las inundaciones en Libia.

Ha pedido por ello que no se hable de un “efecto llamada” y ha advertido también de que no va tolerar que se vincule un incremento de los índices de la delincuencia con incrementos de la inmigración irregular, porque no existe esa correlación.