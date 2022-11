Mariama Dia, profesora: ''Inmigración habrá siempre, pero la educación es importante para limitar los daños''

Mariama Dia es profesora de español y de literatura en Dakar (Senegal). Este jueves estuvo en Tenerife para participar en el encuentro de migraciones atlánticas Migratlantes. Sin embargo, llegar a la isla no fue sencillo. Estuvo intentando desde julio conseguir una cita para pedir el visado, pero fue imposible. “Por ejemplo, abren las citas un día y en 10 o 20 minutos te dicen que ya no hay más”, explica en una entrevista concedida a este periódico. Para poder trasladarse a Canarias, no tuvo más remedio que pagar 40.000 francos CFA (61 euros) en un “circuito paralelo ilegal” para conseguir la cita. “Es el propio gobierno el que anima a la extracorrupción”, concluye.

Tenerife acoge este jueves 'Migratlantes', un proyecto para diseñar políticas migratorias dignas

Saber más

Dia es especialista en literatura española moderna y contemporánea. Es autora de una tesis sobre la escritora feminista gallega Emilio Pardo Bazán y se ha especializado también en discriminación y violencia machista. Además, coordina desde Senegal el proyecto intercultural y de intercambio educativo con Canarias Africasmus. Mariama Dia utiliza el ejemplo de su visado para denunciar la desigualdad que existe con respecto a la movilidad entre Europa y África.

“No tenemos los mismos derechos que los españoles cuando hablamos de movilidad. Cuando se trata de los españoles no hay problema. Vienen cuando quieren a Senegal. Basta con comprar un billete y coger el avión. Nosotros nos vemos obligados a pagar por la cita y, si el consulado nos deniega el visado, perdemos el dinero”, explica. El problema se multiplica en el caso de los ciudadanos que no tienen ingresos suficientes para obtener los documentos exigidos para viajar.

“Los jóvenes arriesgan su vida en el mar porque piensan que en Europa es más fácil buscarse la vida. Pero si la movilidad fuera más fácil, uno podría venir, y si se da cuenta de que aquí no tiene oportunidades, volver a su país. Sin embargo, una vez están aquí, aunque las condiciones sean muy difíciles, se quedan, porque si uno sale de España, sabe que no puede volver”, explica la docente.

Para ella, la educación y la sensibilización son dos herramientas clave no solo para evitar las muertes en las rutas migratorias, sino también para que en el futuro la igualdad en la movilidad sea real. “Los niños de hoy son los dirigentes del mañana, los que tomarán las decisiones futuras”, comienza.

Mariama imparte clases en el instituto Thierno Saidou Nourou Tall. Entre el contenido que da a sus alumnos está la asignatura “España a partir de 1975”. “Hablamos de los problemas que vive este país en la actualidad, y entre ellos está la inmigración clandestina”, cuenta. “Explicamos a los alumnos por qué no se debe hacer, los peligros, las causas y las consecuencias tanto en el país de salida como de acogida. Inmigración habrá siempre, pero pienso que la educación puede ser muy importante para limitar los daños”, apunta.

Parte de esta tarea también consiste en sensibilizar a las mujeres sobre los peligros que acechan para ellas en estas rutas. A pesar de que , según apunta Mariama Dia, es muy bajo el porcentaje de mujeres senegalesas que llegan a España, es fundamental que conozcan las amenazas que perviven en los caminos hacia Europa, como las violaciones, las agresiones sexuales o el riesgo de caer en una red de trata.

La ruta migratoria hacia Canarias es la más mortal de acceso a Europa. En los últimos nueve años han perdido la vida 2.976 personas intentando llegar al Archipiélago, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta cifra se multiplica en los datos recopilados por organizaciones y colectivos. La OIM ha apuntado este mes que muchas de estas muertes podrían haberse evitado “mediante una asistencia rápida y efectiva a los migrantes en peligro”. La organización también ha tildado de “fracaso estructural” el bloqueo de los Estados a proporcionar vías seguras y adecuadas que salven a las personas de recurrir a las pateras, los cayucos y las neumáticas.

Cambiar la mirada

La sensibilización y la formación no es solo fundamental para los jóvenes que se plantean arriesgar su vida para buscar oportunidades en Europa, sino también para la población española y para los autores de las políticas migratorias. Con el objetivo de eliminar las barreras impuestas entre Canarias y África Occidental y cambiar la mirada con la que las Islas miran al continente vecino nació Africasmus. Este proyecto está coordinado por Mariama Dia y la profesora de secundaria Genoveva Reyes.

Hasta ahora, este proyecto intercultural educativo se desarrolla entre el IES Arucas Domingo Rivera, el IES El Medano y el Lyceé Thierno Saidou Nourou Tall. “Lo que se pretende es cambiar la mirada por las dos partes. Los canarios muchas veces no entienden por qué tanta gente quiere venir aquí, y lo que nuestros alumnos piensan de España no es siempre la verdad”.

Según la profesora, la mirada desde el Archipiélago hacia el continente africano ha estado marcada por los estereotipos. Para transformar esta visión, uno de los retos que plantea la docente es cambiar las narrativas que los medios de comunicación utilizan para contar las migraciones. “La gente aquí solo ve al inmigrante que llega desesperado por cambiar su situación, pero los alumnos de Arucas cuando fueron en 2019 a Senegal se llevaron una sorpresa”, recuerda.

En este viaje, los estudiantes no se quedaron en albergues o en hoteles, sino que pudieron convivir con las familias de sus compañeros del instituto senegalés. “Estaban en casa de sus gemelos. Pudieron darse cuenta de cómo nosotros vivimos y de que no hay tanta desesperanza como la que se suele mostrar en Canarias”, señala. “Cuando los españoles van a Senegal, o se quedan en hoteles, o socializan solo con otros grupos de españoles y se mueven por el país con la mirada de un turista. Así hay muchas cosas que uno no puede entender”, concluye Mariama.