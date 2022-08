Una niña de siete años murió al volcar su patera en una jornada en la que han sido rescatadas casi 400 personas en Lanzarote

Una niña de siete años ha muerto esta noche al volcar la patera en la que intentaba llegar a Lanzarote con su madre. Así lo ha confirmado Cruz Roja a este periódico. Según el testimonio de la superviviente, la mujer llevaba a su hija atada al cuerpo, pero cuando la barcaza volcó, el pañuelo se desató.

La Delegación del Gobierno en Canarias no ha confirmado aún la muerte, pero asegura que ''se están poniendo en marcha todos los recursos para agilizar el procedimiento de derivaciones y se están realizando reseñas inmediatas a las personas más vulnerables''.

En la patera que volcó también viajaban un niño de seis años que ahora está en estado crítico y una mujer embarazada. El menor viajaba con su madre y ha tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital de Gran Canaria. Según fuentes sanitarias consultadas por esta redacción, los ocupantes de esta embarcación precaria llegaron a puerto en estado de hipotermia y, además, el niño tenía también un golpe en la cabeza.

La neumática fue localizada a 115 kilómetros de Arrecife por un mercante, que informó de que había personas en el agua. El helicóptero Helimer 206 de Salvamento llegó y pudo rescatar al niño y a siete adultos más, entre los que está su madre.

En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado en total a 357 personas en nueve pateras en Lanzarote. De acuerdo con los datos facilitados por Cruz Roja, entre los supervivientes hay al menos 307 hombres, 48 mujeres y dos niños, a falta de contabilizar los datos de las 40 personas que han sido rescatadas hace pocos minutos en la ruta migratoria canaria.

La fundadora del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha advertido que aún quedan más personas en el mar. La información con la que cuenta el colectivo es facilitada por los propios familiares de las personas que toman la ruta del Atlántico. Sin embargo, lamentan que Salvamento Marítimo no les esté dando feedback y no les facilite datos específicos para saber quién sigue en el agua y quién está ya a salvo. “Nos faltan cuatro barcas que por ahora no podemos confirmar. No sabemos si han sido rescatadas o siguen en el agua”, ha detallado Maleno.

La muerte de la niña se suma a los 800 fallecimientos que han tenido lugar en lo que va de año en la ruta canaria, de acuerdo con los datos del último monitoreo de Caminando Fronteras. De esta cifra, casi el 90% de los cuerpos no se recuperan y se hunden para siempre en el mar.