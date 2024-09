El PSOE canario acusa a Clavijo de “blanquear” la política migratoria del PP: “Antepone los intereses de CC a los de las Islas”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de “blanquear” al Partido Popular (PP), su actual socio de gobierno, y al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con el acuerdo firmado este martes en materia migratoria y sobre la situación de los menores migrantes en las islas. “Lo que hace es blanquear la negativa de los populares en julio de votar a favor de la modificación de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados, encontrar una solución a estos niños y niñas y poder afrontar este problema humanitario”.

Franquis afirma que el documento acordado entre Coalición Canaria (CC) y el PP no resuelve la situación de los menores, no contempla lo acordado en el Pacto Canario por la Inmigración y no incluye ningún compromiso para modificar la Ley de Extranjería. “Lo que hace es recoger la Proposición No de Ley (PNL) que registró el PP el pasado 20 de agosto en el Congreso y lo elevan a un documento, incluyendo una relación histórica de la política migratoria, pero no hay un compromiso real del PP sobre que vaya a modificar el Artículo 35 de la Ley de Extranjería, y lo normal y lo racional, de sentido común, es que este documento lo hubiera incorporado”.

El portavoz socialista ha criticado que Feijóo haya visitado una comunidad autónoma a la que le “dio la espalda de manera rotunda y de manera inexplicable” al rechazar en julio en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes no acompañados. “Lo que intenta es confundir, enervar el debate, equivocar y confundir a la ciudadanía con desinformación”.

Incumplimiento del Pacto Canario por la Inmigración

Además, se preguntó si el acuerdo firmado por Clavijo lo ha llevado a cabo como presidente de Coalición Canaria o de Canarias. “Si fuese así, tendría que haber informado previamente al Pacto Canario por la Inmigración, porque se incorporan cuestiones que no se incluyen en el pacto, donde se establece la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería”.

“El documento habla de la política migratoria a nivel del Estado, pero no de lo que preocupa en estos momentos a Canarias para salir de la presión en la que nos encontramos. No hace ninguna mención expresa”, aclaró.

Franquis insistió en que lo “fundamental” es que el PP “diga sí en el Congreso de los Diputados, si va a apoyar o no esa modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por eso insistimos en el blanqueo del señor Clavijo al PP, sometiéndose a la política y al discurso de los populares en España”.

En este sentido, denunció que CC “se descuelgue” del acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias que fue trasladado a las fuerzas políticas y al Congreso de los Diputados para tramitarlo como Proposición de Ley. “Ahora hay un descuelgue absoluto de CC del documento al que llegamos para empezar a negociar. No entendemos cómo puede decir ahora que su acuerdo es para empezar a negociar si se ha estado negociando durante el verano, o es que Clavijo se olvida de la reunión del 12 de agosto con el ministro Ángel Víctor Torres y el PP para negociar”.

Franquis asegura que el 99% del documento planteado entre CC y PP “poco tiene que ver” con la situación que está sufriendo Canarias en este momento. “Abordan puntos y políticas que ya el Gobierno de España ha estado realizando y no entendemos el juego de CC, que están poniendo sus intereses políticos antes que los de nuestra comunidad autónoma”.

“Lo que se está pidiendo aquí es que el conjunto de las comunidades autónomas de España sean solidarias con Canarias, que los niños y las niñas que lleguen a nuestras costas puedan ser acogidos por el resto porque no hay más capacidad. Eso es lo que se está pidiendo, y ese documento es una ola, es prácticamente nada”, concluye.