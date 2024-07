Cuando Vox también pidió un bloqueo naval contra la inmigración en Canarias y recibió una contundente respuesta de la Armada

El PP ha tardado casi cuatro años en sumarse a la petición que ya hizo en noviembre de 2020 Vox sobre utilizar a la Armada para bloquear el tránsito de pateras o cayucos rumbo a Canarias en aguas del océano Atlántico. Y pese a que entonces el jefe de la Armada fue tajante respecto a esa ocurrencia, este jueves ha sido el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien ha repetido ese discurso reclamando al Gobierno central una acción similar: el despliegue barcos militares para bloquear la llegada de migrantes a Canarias.

En una entrevista en Antena 3, Tellado ha dicho que “el Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan que los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”. Sin embargo, no, el Gobierno no puede utilizar a la Armada para realizar un bloqueo naval de este tipo, como ya explicó a Vox en 2020 el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante Teodoro López Calderón.

Este alto mando naval enfatizó entonces que la obligación de “cualquier barco de guerra de España que se encuentra con una patera” es rescatar a sus ocupantes, ya que “la llegada de inmigrantes en la mar en lo que se traduce es en salvamento”. Así de contundente fueron sus declaraciones, recordando la labor humanitaria y no de guerra que supone el rescate de personas migrantes en alta mar. La función de la Armada, en caso de encontrarse con vidas en peligro en el mar, sería la del rescate, subrayó. “Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría”, sentenció el almirante.

Además, matizó que el concepto usado por Vox de “bloqueo naval” de Canarias no es aplicable, ya que, apuntó, “por terminología el bloqueo naval no se aplica al propio país”, es decir, España no puede “bloquear” a Canarias porque forma parte de su propia nación.

Ahora, pese a las explicaciones que ya se dieron hace casi cuatro años, el PP de Alberto Núñez Feijóo asume una de las principales propuestas de la extrema derecha y que ya incorporó a su discurso el anterior líder del partido, Pablo Casado.

Respuesta desde el Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido al PP que “desviar” el actual debate migratorio sobre el reparto de menores a otras cuestiones “no es responsable”. En la misma línea se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien la ha tachado de “irresponsabilidad máxima”, a la vez que ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de “desconocimiento” en materia migratoria.

Torres ha dicho que no quiere entrar en polémica y se ha limitado a pedir al PP “que se centre en lo que es la cuestión que está en estos momentos sobre la mesa, y es si dicen sí o no a una modificación legislativa para menores no acompañados”.

“Ahora hemos visto que vienen más mujeres, más menores, más población vulnerable (inmigrante). Ante eso, se ha puesto sobre la mesa una respuesta de responsabilidad, por tanto desviar en estos momentos la cuestión no es responsable”, ha añadido.

Torres ha lamentado que el PP plantee otros asuntos sobre inmigración a pocos días de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 10 de julio en Canarias para abordar el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas a partir de la reforma de la Ley de Extranjería planteada entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias, de Coalición Canaria y el PP.

En este sentido, ha recordado a Tellado que hasta ahora se han aprobado medidas para tratar de abordar esta cuestión y que no han surtido efecto porque apelaban a una solidaridad “voluntaria” y no “obligatoria”, por lo que ahora proponen una modificación legislativa que ya ha rechazado Vox y sobre la que no se ha pronunciado aún claramente el PP en su conjunto.

“Lo que le pido al Partido Popular es que no se aleje de lo que es hoy el objetivo de estos meses de trabajo, que es conocer si en las próximas semanas tenemos o no el apoyo de esa formación política ante una cuestión de Estado y esta es una cuestión de Estado que es responder a menores que están en una sección de vulnerabilidad”, ha insistido Torres.

Sobre la propuesta concreta de Tellado, el ministro ha dicho que “el fenómeno migratorio ha existido siempre” y ha señalado que el perfil de los inmigrantes que llegan a España ha cambiado, ya que “antes venían muchas menos mujeres y muchos menos menores”, por lo que ha hecho un nuevo llamamiento a atender esta cuestión, poniendo el foco en el PP.

“El Partido Popular lo mejor que puede hacer para diferenciarse y ser creíble en que no opina, piensa y cree lo mismo que Vox, es votar sí a la modificación legislativa”, ha insistido.

Fuentes de Ferraz han sido mucho más críticas con Tellado, al asegurar que “demuestra tanta ignorancia como atrevimiento al hablar sobre la política en materia de migraciones de España y la Unión Europea”, y han afeado su “falta de humanidad” y de “empatía con unas personas, niños y mujeres, muchas de ellas embarazadas, que realizan travesías en las que se pierden tantas vidas”.

Trabajo en los países de origen

En rueda de prensa tras presentar la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, Marlaska ha calificado las declaraciones de Tellado como de “brocha gorda” que, además, “no aguantan un mínimo debate serio”.

Después de censurar el discurso que está realizando la extrema derecha en Europa en materia migratoria el titular de Interior ha opinado que los líderes del PP manifiestan “una ignorancia sobre lo que es el fenómeno migratorio, que es un desafío de Europa y África conjuntamente”.

Sobre las palabras de Feijóo, que dijo que España debería copiar políticas de éxito, Marlaska ha señalado que el líder del PP desconoce que “España es el país más reconocido en la Unión Europea” en estas políticas y

“En el trabajo que hacemos con esos países de origen y tránsito estamos abriendo lo que debe ser una política razonable de lucha contra la migración irregular, no obviando que un elemento esencial es esa dimensión exterior, esa cooperación entre Europa y África”, ha recalcado.

Porque de lo que se trata, ha continuado, es de “contribuir al desarrollo de esas sociedades y, en ese sentido, evitar la obligación de muchas personas de tener que salir de su país y poner en riesgo su vida al someterse a las mafias, a las redes criminales”.

Sobre el aumento de las llegadas de inmigrantes irregulares en el primer semestre del año, Marlaska ha querido dejar claro que las presiones migratorias “no son lo mismo en el 2023 que en 2022, 2021... porque las circunstancias se agravan en esos países”.

Y ha puesto el ejemplo de Mauritania, hay más de 300.000 refugiados, una cifra que se está incrementado. “¿Alguien conoce lo que es el campo de refugiados en M'Berra, en Mauritania, y que hay allí más de 200.000 personas?”, ha preguntado Marlaska.

Una presión que sufre ese país por la llegada allí de personas provenientes de Mali, Níger o Burkina Faso. “¿Alguien conoce, por ejemplo, que en Libia hay casi 800.000 refugiados también en situación de presión migratoria?”, también se ha preguntado el ministro.

Tras insistir en que las circunstancias no son las mismas un año y otro, Marlaska ha asegurado que España adaptando su política a las circunstancias concretas y trabaja con los países de origen y tránsito.