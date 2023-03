Tributo a tres grandes de la arqueología de Canarias

La Universidad de La Laguna ha tributado un merecido homenaje a tres de sus doctores y arqueólogos más reputados y respetados. Se han jubilado de la docencia pero no han colgado los hábitos. Son Bertila Galván, Juan Francisco Navarro y Carmina del Arco. El acto se celebró el pasado viernes en el Salón de Grados del aulario del campus de Guajara.

El homenaje, según los asistentes, fue muy emotivo y contó con la presencia de numerosas personas, la inmensa mayoría vinculadas al mundo de la Historia de Canarias. La pandemia impidió que el tributo por las jubilaciones se realizara en sus fechas correspondientes, pero posibilitó, en cambio, que se realizara un homenaje conjunto a estas reconocidas personalidades del mundo académico.

La doctora Matilde Arnay de la Rosa, otra referencia de la investigación arqueológica de Canarias, ha llevado el peso de la organización del evento y sacó adelante la laudatio. Dentro de la liturgia universitaria, la laudatio es un acto de reconocimiento a los grandes maestros y se escogen para pronunciarla a sus discípulos con más vínculos profesionales y/o afectivos.

La laudatio correspondió a tres profesores de la Universidad de La Laguna. El ex director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, se encargó de pronunciar la de Navarro Mederos, mientras que los doctores Cristo Hernández y Ramón Cebrian las de Bertila Galván y Carmen del Arco, respectivamente.

Natural de la Palma, Bertila Galván atesora una dilatada carrera con numerosas excavaciones. Ha sido en Tenerife donde ha desarrollado la mayor parte de sus investigaciones y naturalmente en su isla natal. El litoral de Buenavista del Norte lo ha rastreado durante décadas. Ha excavado en cuevas de habitación, funerarias y concheros. Ha creado escuela y ha estimulado la carrera de muchos de sus pupilos, con la dirección de un buen número de tesis doctorales.

Juan Francisco Navarro Mederos es un profesional muy respetado, como sus dos compañeras de homenaje, y muy querido por sus colegas. Nació en Tenerife y conoce la riqueza arqueológica de todo el Archipiélago, pero en especial su isla natal, La Gomera y La Palma, aunque también ha excavado en Gran Canaria. En la actualidad, el doctor Navarro continúa con su actividad de arqueólogo, dirigiendo y asesorando algunas intervenciones, tanto en La Gomera como en La Palma, isla en la que comparte residencia junto con Tenerife.

Carmina del Arco es catedrática de Arqueología. En la actualidad continúa a pie de obra y es la directora del único yacimiento romano –mientras no se demuestre lo contrario- del Archipiélago: la factoría de producción de púrpura del islote de Lobos. Es el único enclave que no es de factura indígena. El asentamiento permaneció activo entre 80 y cien años, aproximadamente entre el 50 antes de la era común y mediados del siglo I de la era, antes de que iniciara el poblamiento del Archipiélago, entre los siglos II y III después de Cristo. Lobos no fue asentamiento permanente porque la zafra del molusco que producía el tinte era de poco más de tres meses al año. Por ello, los investigadores consideran plausible que ni siquiera estuviera operativo todos los años, ya que hace 2.000 años no era fácil la navegación hasta Canarias.