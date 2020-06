Romerías de verano, uso de playas o controles en puertos y aeropuertos, objetivos para regular tras la Fase 3 en Canarias

Romerías de verano, uso de playas o controles en puertos y aeropuertos, objetivos para regular tras la Fase 3. El portavoz y consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este jueves que, antes de decidir si se adelanta el proceso de desescalada, el Ejecutivo analizará en qué materias debe adoptar nuevas normas.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Julio Pérez ha manifestado que tal vez pueda ser conveniente reglamentar algunas actividades, por lo que se ha encargado a las consejerías que identifiquen cada área de su actividad que precisen regulación. Como ejemplos de actividades en las que sería preciso adoptar regulaciones citó las de playas, fiestas populares y romerías, y controles en puertos y aeropuertos.

Comentó que es una situación similar a la que se produjo al pasar de la fase 2 a la 3, en la que está ahora Canarias, que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó un decreto para restringir el ocio nocturno respecto a lo que se permitía en el resto del Estado.

Pérez ha dicho que "le parece dificilísmo que las consejerías contesten de aquí al lunes", por lo que no cree que pueda haber una desescalada anticipada a partir del 15 de junio, y ha considerado que esta podría ser diferente en cada territorio, pero el Gobierno duda de si esa decisión tendría más ventajas que inconvenientes.



Algunos ayuntamientos han pedido que haya una regla general para la desescalada, y aunque podría dejarse en manos de los municipios, el Gobierno cree que es mejor una normativa común, ha dicho Pérez.



"Van a ser necesarias muchas normas, la situación sanitaria lo exige", ha dicho el portavoz, quien ha recordado que hay una norma estatal pero puede ser útil que se estudien casos concretos y se legisle sobre ellos.



El portavoz del Gobierno ha insistido asimismo en que Canarias prefiere que los turistas extranjeros se hagan los test PCR en origen, pero, si no es así, se harán en el archipiélago, algo que puede perjudicar a los visitantes, ya deberían permanecer en cuarentena.



Tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, el también consejero de Sanidad ha indicado que se ha debatido de forma prolongada acerca de la forma de establecer los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos por los que lleguen los ciudadanos extranjeros cuando se restablezca el turismo.



Julio Pérez ha destacado que el Gobierno canario quiere que los turistas extranjeros dispongan de un certificado de que no están contagiados, con una validez de 48 horas, y ha dicho que es posible que los test PCR se hagan en Canarias, y en ese caso habrá que ver quién y cómo se pagan.



También ha explicado que el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, ha presentado un informe técnico sobre como implantar los sistemas de salud, y añadió que en cuatro aeropuertos de las islas se han instalado cámaras termográficas.



Julio Pérez ha señalado que aún no se sabe cómo se regularán esos sistemas ni quién hará los controles.



En cuanto al hecho de que Baleares acepte viajes de turistas sin PCR declaró que se trata de un ensayo para examinar la capacidad de los aeropuertos y los lugares de destino del archipiélago balear, y añadió que es el camino que ha seguido esa región.



Canarias ha elegido la posibilidad de que el primer vuelo que sea el "principio de la normalidad" aérea sea con el archipiélago canario, por lo que se trata de dos formas distintas de afrontar el mismo problema, ha añadido Julio Pérez.



El portavoz ha dicho asimismo que la situación de Canarias es buena y el archipiélago tiene la debilidad en el hecho de su dependencia del turismo.