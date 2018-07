Coalición Canaria se atribuye haber logrado el compromiso de Fomento para aplicar el descuento del 75% este mes

Coalición Canaria (CC ) se atribuye el haber logrado el compromiso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que el descuento del 75% de los residentes canarios en los vuelos y traslados en barco con la Península se empiece a aplicar antes de que finalice el presente mes de julio.

La formación nacionalista ha considerado que la presión "seria y responsable" de los ciudadanos canarios ha sido determinante para que el Gobierno central haya corregido esa "grave injusticia".



Por lo tanto, y aunque el Consejo de Ministros no aprobará este viernes la aplicación del descuento del 75 por ciento a los residentes canarios en los vuelos a la Península, ya que aún no están en vigor los Presupuestos Generales del Estado que requieren el trámite de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, Fomento ha asegurado que la entrada en vigor de este descuento se producirá antes de que finalice el mes de julio.



De esta forma, el Gobierno socialista ha corregido “la grave injusticia con Canarias” en relación con este asunto, afirma CC, que acusa a al ministro de Fomento de haber utilizado en el Congreso de los Diputados "un tono ciertamente despectivo con Canarias".



"La presión ejercida por la ciudadanía canaria de manera seria y responsable ha resultado determinante para que el Gobierno de España corrigiera el agravio con los canarios, que no pueden volver a ser las víctimas de los errores e intereses de otros”, concluye la formación nacionalista.