El Gobierno asegura que los hoteles cerrarán de manera progresiva

El Gobierno ha asegurado que "no hay una orden de cierre de alojamientos para el 24 de marzo" y que los hoteles españoles están "suspendiendo actividad" de manera progresiva para permitir a los turistas regresar a sus países de "forma ordenada".



Moncloa ha respondido así, por medio de un comunicado, al anuncio publicado este miércoles por el Foreign Office británico en el que recomendaba a los turistas británicos que se encuentran en España que regresen antes del 24 de marzo, debido al cierre de hoteles previsto por el coronavirus.



El ministerio británico indicaba: "el Gobierno español ha confirmado que todos los hoteles cerrarán en España a partir del martes 24 de marzo".



En respuesta, Moncloa ha señalado que, el decreto de declaración del estado de alarma incluye un artículo que suspende la actividad de, entre otros, las actividades de hostelería y restauración, pero que "las autoridades están facilitando que este proceso tenga lugar sin causar más perjuicio del necesario".



Desde su publicación en el BOE, "de forma constante y progresiva", los propios hoteles y alojamientos de todo tipo han ido "limitando su actividad", asegura el Gobierno, que apunta que "los hoteles ya no aceptan reservas y se atiende a los huéspedes hasta su partida, haciendo posible un regreso ordenado y sensato, sin ultimátums ni cierres repentinos", ha señalado el Gobierno.



"Por tanto, no hay una orden de cierre de alojamientos para el 24 de marzo, porque de hecho ya hay un artículo de la declaración del estado de alarma que suspende la actividad", precisa.



El comunicado señala que "la realidad de la alerta sanitaria por el coronavirus está llevando a los turistas alojados en España a abandonar de manera progresiva los establecimientos" en los que estaban para volver a sus países de origen.



"En muchos casos, ya lo han hecho, y en otro se disponen a hacerlo en fechas próximas", apunta.