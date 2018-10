López de Uralde (Equo): "Coalición Canaria sigue apostando por más cambio climático"

El diputado de Unidos Podemos y portavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, ha acusado este viernes al Gobierno de Canarias, de CC, de "irresponsabilidad" por no promover más las energías renovables y "seguir apostando por el gas", que "es seguir apostando por más cambio climático", según ha sostenido.



"Creemos que el compromiso debería ser mucho mayor, en línea con lo que está haciendo la mayor parte de los gobiernos del mundo", puesto que "ya sabemos que el Gobierno de Canarias no está por la labor de priorizar el cambio climático, y la propia consejera llegó a decir, incluso, que hasta que Estados Unidos no se lo tome en serio ellos no se lo van a tomar en serio", ha afirmado López de Uralde.



En una rueda de prensa convocada en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de una visita suya a la ciudad para participar en unas jornadas medioambientales, ha subrayado que "la última advertencia del panel intergubernamental de Naciones Unidas es muy clara: si no se reducen las emisiones para el año 2030 en un 50% vamos a entrar en un aumento de temperatura de por encima de 1,5 grados, y evitarlo es ahora el objetivo".



Por ello, considera una irresponsabilidad el comportamiento del Gobierno de CC, más aún cuando "estamos hablando de una región especialmente vulnerable al cambio climático", ha sentenciado el líder de Equo.



Y ha criticado específicamente la decisión del Ejecutivo de "apostar por el gas cuando, realmente, Canarias es un espacio que tiene mucho sol, mucho viento y, por lo tanto, es un espacio especialmente favorable al desarrollo de las energías renovables entonces, nosotros, desde luego, creemos que Canarias tiene que apostar, clara y decididamente, por el impulso a las energías renovables, que son el futuro de esta región.



"Por lo tanto, creemos que el Gobierno de Canarias debe cambiar de actitud y ponerse en marcha contra el cambio climático, como están haciendo todos los gobiernos del mundo", concluyó.