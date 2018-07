El Ministerio de Interior teme que las mafias de migración cambien la ruta del Estrecho al Atlántico

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, expresó este lunes desde Nuakchot su preocupación porque las mafias del tráfico de personas cambien las rutas del Estrecho de Gibraltar y reabran de nuevo las rutas del Atlántico.



"La situación de los flujos migratorios actuales y otras circunstancias, como el cierre de algunas partes del Mediterráneo, hace que las mafias echen la vista hacia otras rutas y esas rutas pueden ser las atlánticas", dijo Marlaska en una declaración conjunta con su homólogo mauritano, Ahmedu uld Abdala.



El ministro español explicó que "no hay un riesgo actual" en cuanto a la ruta atlántica de emigración irregular, concretamente desde las costas mauritanas de Nuadibú, pero dijo que hay que prevenir que esto llegue a ocurrir.



"Hay que ser conscientes de prever y no causar alarma", sostuvo Grande-Marlaska, que saludó "el trabajo profesional" de las autoridades mauritanas en materia de control de fronteras.



Desde 2015, no había llegado ningún emigrante a las islas Canarias desde las costas mauritanas.



El ministro español transmitió a las autoridades mauritanas la necesidad de intensificar "el apoyo mutuo y el trabajo conjunto" para reforzar la colaboración "modélica" de ambos países en materia migratoria, así como en la lucha contra el terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.



Grande-Marlaska defendió la excelente colaboración entre ambos países que, según explicó, puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea.



También agradeció el constante compromiso de Mauritania y anunció que España mantendrá el apoyo que se viene prestando a este país en el control de fronteras.



Grande-Marlaska realiza una viaje a Mauritania para hacer un repaso con las autoridades de este país sobre temas de interés común, así como para buscar una solución a la llegada masiva de emigrantes a Europa.



El número de inmigrantes atendidos a pie de playa por España desde el inicio del año hasta el pasado 26 de julio asciende a 22.082 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.



Según las cifras de las que dispone el Ministerio, si durante 2018 se ha atendido de momento a pie de playa a 22.082 personas, en todo 2017 se atendió 24.375, un 132 por ciento más que las 10.490 personas de 2016.



Este domingo el número de rescatados cuando intentaban llegar a las costas españolas descendió notablemente respecto a días pasados, y se han contabilizado en el Estrecho 247 personas en 24 pateras, aunque más de 1.500 continúan en varias instalaciones a la espera de los trámites de identificación.