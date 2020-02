NC denuncia que la alcaldesa de Mogán "perdona" a Anfi el pago por el retraso en la cesión de un local y una terraza prevista desde 1987

Nueva Canarias denuncia que el grupo de gobierno de Mogán ha aprobado un acuerdo por el que la cesión de un local y una terraza en Anfi Tauro se sustituyo por el abono de 216.861,42 euros. El informe técnico da el visto bueno a una monetización basada en la tasación de ambos inmuebles, realizada por Uve Valoraciones.

Según el partido, esta "obligación" de Anfi con el Ayuntamiento de Mogán se remonta a enero de 1987, cuando el propietario de Anfi propuso a la corporación municipal solventar las cuestiones relacionadas con la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, con el pago en metálico de ochenta millones de las antiguas pesetas y la aportación de un local de 50 metros cuadrados con 40 de terraza. La propuesta fue aprobada en un pleno del 22 de enero de 1987. Desde entonces, Mogán "lleva esperando a que se produzca la entrega".

Según consta en el expediente, Onalia Bueno aprobó en junta de gobierno local celebrada el 11 de abril de 2017, un acuerdo en el que manifiesta que ante el incumplimiento del acuerdo plenario de 1987, se proceda a valorar económicamente el precio actual de dichos inmuebles, así como el lucro cesante por las dilaciones indebidas en la cesión del local.

Sin embargo, y a pesar del mencionado acuerdo, la misma alcaldesa, "se olvida del lucro cesante", argumentando entre otras cuestiones que no se puede calcular la indemnización por las dilaciones en las que ha incurrido Anfi al no proceder a la entrega del local con terraza, debido a que no consta en el expediente, de forma exacta, el momento en el que el plazo empieza a correr.

Para Nueva Canarias (NC), este planteamiento del gobierno de Ciuca, podría no ajustarse a la legalidad, y es que incumple con, al menos, tres acuerdos aprobados por el Ayuntamiento. Por un lado, olvida el acuerdo plenario del 22 de enero de 1987, por el que se aprueba la cesión del local, por otro, el requerimiento expreso a Anfi del mar, para que procesa a la cesión del inmueble, expresado por la junta de gobierno del 17 de marzo de 2008, y lo acordado en la junta de gobierno del 20 de octubre de 2008, en el que el ayuntamiento acepta de forma expresa la cesión del local.

Desde NC, se entiende que existen tres fechas a partir de las cuales es posible contabilizar el lucro cesante por las dilaciones indebidas en las que incurrió Anfi del Mar, una es el 22 de enero de 1987 momento en la que se aprueba la cesión, la segunda desde marzo del 2008, que es el momento en el que el Ayuntamiento reclama la cesión, y una tercera desde el 20 de octubre de 2008, que es cuando el ayuntamiento acepta la cesión del local.

Esta situación, podría invalidar el acuerdo plenario, ya que el Ayuntamiento ha manifestado la aceptación de la cesión física, y no dineraria del local con terraza. Cuestión que parece agravarse si tenemos en cuenta, que Ciuca ha optado por no calcular ni reclamar el lucro cesante, lo que supone una claro perjuicio para las arcas municipales, ya que durante todos estos años Anfi del Mar ha venido disfrutando de este inmueble sin rendir cuentas al Ayuntamiento de Mogán.

Para el partido, esta situación representa una muestra más, de la mala y lesiva gestión que, de los intereses generales, desarrolla el gobierno de Ciuca y ha recordado que este caso fue una de las cuestiones que, desde del año 2006, se incluyeron en la denuncia que dio lugar al caso góndola.