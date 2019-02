Oramas admite que no tiene excusa y anuncia que visitará las 3.000 Viviendas

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido disculpas por referirse en un tono equivocado a las 3.000 Viviendas de Sevilla durante el debate de Presupuestos, ha reconocido que no tiene excusa y se ha comprometido a visitar ese barrio, uno de los más humildes de la capital andaluza.



Oramas ha comparecido en el Congreso expresamente para disculparse después de que el martes, durante su intervención para defender la enmienda de totalidad de su grupo recordara a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no hablaba en un mitin para "las 3.000 Viviendas", sino que estaba en el Congreso.



La diputada canaria enviará también sendas cartas a Montero y a la portavoz socialista, Adriana Lastra, para pedirles perdón por lo que considera una salida de tono que, además, cree que ha perjudicado a los equipos de integración que trabajan en ese polígono.



En los próximos días, Oramas concretará una visita a esta zona sevillana, a invitación de la coordinadora del consorcio social del barrio y de los líderes gitanos, con los que también se ha disculpado, para conocer de cerca la problemática del polígono.



Ha insistido en que cuando sus palabras necesitan ser aclaradas, como las suyas, es evidente que "se ha equivocado".



Lleva once años en la Cámara Baja y jamás, ha dicho, ha descalificado a nadie, subrayando que nunca se deben de perder los papeles y que espera que su "error" del otro día sea una oportunidad para poner en valor toda la labor social que se hace en zonas más desfavorecidas.