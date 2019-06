PSOE, NC y Podemos acercan posturas y se emplazan a una nueva reunión el jueves para gobernar Las Palmas de Gran Canaria

Los candidatos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el PSOE, Augusto Hidalgo; Unidas Podemos, Javier Doreste; y Nueva Canarias, Pedro Quevedo, han acercado posturas este martes para la formación del nuevo gobierno municipal, con la intención de aunar los programas de cada partido.



Hidalgo ha destacado la importancia de consensuar un documento de pacto "de acuerdo a las ideas" que permita delimitar prioridades y establecer objetivos, tal como hicieron hace cuatro años antes de alcanzar el acuerdo por el que los tres partidos gobernaron durante la pasada legislatura.



Una vez que se establezca un documento de pacto, se abordará el reparto de áreas, y solo entonces, ha dicho Hidalgo.



El próximo jueves, los candidatos se han emplazado a una nueva reunión para tratar de definir ese documento después de que este martes hayan puesto "las bases para el acuerdo", según el candidato socialista.



En esa cita podría quedar cerrada toda la parte relativa al programa, para pasar luego al reparto de áreas de gestión municipal, según Hidalgo.



En su opinión, las negociaciones serán más fluidas en esta ocasión, ya que todo se conocen tras haber compartido gobierno municipal y "no harán falta los diez días de la última vez".



El candidato socialista ha recordado que el 15 de junio deben estar formados los gobiernos de las corporaciones locales, de acuerdo a la ley, pero tienen "voluntad de ir más rápido".



Hidalgo cree que los ciudadanos han dado "un mensaje claro y nítido" de que Las Palmas de Gran Canaria debe ser gobernada "por una mayoría de progreso", que ha ampliado su respaldo frente a las anteriores elecciones.



Asimismo, ha asegurado que el PSOE le ha concedido "libertad para gestionar un acuerdo para Las Palmas de Gran Canaria", aunque una vez que se logre, deberá ser ratificado por el partido.



El candidato de Unidas Podemos ha coincidido en que los ciudadanos han dado "un mandato claro" en el que han expresado su deseo de que se reedite "un pacto de progreso" y los tres partidos intentarán actualizarlo para someterlo después a la aprobación de las respectivas formaciones políticas.



Por NC, Quevedo ha insistido en que para alcanzar un acuerdo hace falta abordar primeramente "las ideas y lo que pretendemos, y luego, las áreas de gobierno".



Según ha asegurado, "no hay líneas rojas" entre los posibles socios de gobierno, por lo que las negociaciones "irán más rápido que en la anterior ocasión".



"Nosotros nos conocemos mejor y también la ciudad", ha dicho Quevedo, quien ha considerado que Las Palmas de Gran Canaria "es una ciudad muy compleja cuya gestión no ha sido sencilla".



Aunque ninguno de los candidatos ha querido mencionar asuntos municipales concretos, Quevedo se ha referido al proyecto de movilidad puesto en marcha por el anterior grupo de gobierno y ha asegurado que se mantendrá.



"Estamos transformando la ciudad y eso no vamos a dejar de hacerlo", y aunque habrá que matizar diversos aspectos por parte de los grupos políticos, "la apuesta por la movilidad es clara", ha señalado.



El candidato de NC se ha referido a cómo podrían afectar al pacto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las negociaciones y los acuerdos a los que lleguen los partidos para la gobernabilidad del resto de las instituciones canarias y ha dicho que será necesario esperar a la marcha de las negociaciones.



"En Nueva Canarias apostamos por un acuerdo de progreso en todas las instituciones", ha asegurado Quevedo.