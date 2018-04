Podemos pide al PSOE que Pedro Quevedo no apoye "los presupuestos de la vergüenza"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha pedido este martes de nuevo al PSOE que impida que alguien que "va en sus listas y se presenta con los socialistas a las elecciones", en alusión al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, apoye "los presupuestos de la vergüenza" que ha presentado el Gobierno.



En rueda de prensa en el Congreso, Montero ha hecho extensiva su petición al PNV, al que ha emplazado a rechazar unas cuentas que considera una "una tomadura de pelo", porque, a su juicio, impiden que el crecimiento económico llegue a los bolsillos de los españoles y se reduzcan las desigualdades.



Montero ha resaltado que, mientras la riqueza ha vuelto a niveles anteriores a la crisis económica, el gasto público sigue en los niveles de los peores años de la crisis, uno de los motivos por los que presentarán una enmienda a la totalidad.



"Estos presupuestos son una tomadura pelo, pero la gente no es tonta y sabe que impiden que la recuperación económica llegue a los bolsillos gente, a los centros salud, las escuelas infantiles o los barrios mas humildes y más azotados por la crisis", ha lamentado.



Además ha defendido que la alternativa presupuestaria que ha presentado su grupo demuestra que es posible y viable repartir el beneficio del crecimiento económico, vincular la actualización de las pensiones al IPC, incluir la gratuidad del material escolar y la educación infantil de 0 a 3 años, y financiar el plan para erradicar la violencia machista y la dependencia.



La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, ha añadido que son unos presupuestos de "miseria" que "comprometen la vida de millones de personas", y ha denunciado que el PP mantiene "recortes brutales en materia educativa" y que pese a los altos índices de pobreza infantil baja un 20 por ciento la partida destinada a la infancia y la familia.



Belarra ha criticado que los presupuestos también "desoyen el clamor de millones de mujeres que salieron a las calles el 8 de marzo", y no recogen el compromiso de destinar 80 millones de euros para cumplimentar el Pacto contra la Violencia de Género.



El diputado de En Comù Podem Josep Vendrell ha lamentado que los presupuestos sean la "oportunidad perdida para una legislatura perdida, porque convierten "los recortes crónicos".



Respecto a Cataluña ha considerado que, además de presentarse "en el marco del 155 y sin Gobierno", la inversión destinado al sector público está "muy por debajo del 20 por ciento que establece el Estatut".



La diputada de IU Eva García Sempere ha calificado de "ejercicio de cinismo histórico" que Montoro diga que son los presupuestos "más sociales de la historia" cuando los grandes "damnificados" son la población y los territorios más vulnerables.



Ha criticado que disminuyan las partidas destinadas a infraestructuras ferroviarias perjudicando al "mundo rural" y que en ese ámbito la única partida importante se vaya al AVE, y se beneficie una vez más a las grandes constructoras.



Asimismo, ha denunciado la caída de inversión en políticas de vivienda y en ayuda humanitaria y cooperación mientras Defensa aumenta su presupuesto mil millones, cantidad que -ha dicho- costaría el plan de lucha contra la violencia machista o "cerrar la brecha en pensiones".



En este sentido, Yolanda Díaz (En Marea) ha añadido que son unos "contra los trabajadores y los pensionistas", ya que conllevan políticas de bajada de salarios y "trocear el empleo" y no crear empleo de calidad.



Para la diputada de En Marea, subir un tres por ciento las pensiones no contributivas -que varían entre 92 y 369 euros- "es una broma de mal gusto".



En cuanto a Galicia, ha destacado que se mantienen unas cuentas "congeladas y desequilibradas" y en un 50 por ciento dedicadas a una única infraestructura "que tiene el nombre de AVE" cuando la comunidad necesita mucho más.



Por último, el diputado de EQUO (Unidos Podemos), Juantxo López de Uralde, también ha criticado que se reduzca la partida destinada a cambio climático, lo que -en su opinión- demuestra que el PP no va cumplir su compromiso de acometer un plan de transición energética y "nos aleja de un modelo de sostenibilidad y energías renovables.



Al final de la rueda de prensa, Irene Montero ha sido preguntada por las hipotéticas consecuencias que su recién anunciado embarazo pudiera tener en el liderazgo de su partido.



La portavoz de Podemos ha aprovechado para defender la necesidad urgente de legislar para lograr permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y con el 100% remunerado, y reorganizar el sistema de cuidados en España.



"Fíjense cuánto hace falta legislar en este país para que no tengan que hacerme esa pregunta y que nadie se plantee que el embarazo de una persona puede provocar una posible crisis de liderazgo", ha exclamado Montero que se ha comprometido a seguir peleando por sacar adelante esas medidas en el Congreso.