Más por Telde se alinea con Nueva Canarias y pide al alcalde de CC que anule sus polémicos decretos

“En Más por Telde compartimos el sentir y la preocupación expresada por Nueva Canarias” ante las últimas decisiones del alcalde de la ciudad, Héctor Suárez (CC) de, entre otros polémicos decretos, nombrar asesora a su esposa, Gloria Cabrera. La formación liderada por Juan Francisco Artiles se suma así a las críticas de NC a su socio de gobierno, CC, con los nombramientos decididos por el alcalde y la reacción que ha provocado entre la ciudadanía, una decisión polémica muy criticada por el PSOE, hasta el punto de abrir este partido vías de entendimiento para un nuevo gobierno.

“Es evidente, palpable, que la decisión del alcalde, aún teniendo encaje legal, ética y socialmente está siendo muy cuestionada. Está generando desasosiego en la ciudadanía, malestar y descrédito, y eso nos preocupa”, apuntan desde el grupo de Más por Telde a Canarias Ahora, mientras el alcalde se encuentra ilocalizable.

“Coincido con Carmen Hernández. En política, como en la vida misma, cuesta mucho labrar prestigio y credibilidad, pero muy poco perderlo, y este es uno de esos casos”, ha dicho Juan Francisco Artiles, quien recuerda que "a lo largo de la historia decisiones de este tipo ha habido y hay, muchas, algunas muy recientes en Telde, pero tan cuestionadas y contestadas por la sociedad teldense no recuerdo”.

Más por Telde resalta que “en su momento, tanto NC como nosotros, dejando atrás lo que nos separaba, pensando en Telde, con generosidad y madurez política, apostamos por este pacto, lo seguimos haciendo, y en el día a día lo estamos demostrando, con trabajo”, pero considera que “es una pena que esta situación empañe ese trabajo, que no sea visible. Al final, trabajo y buena gestión es lo que importa, es lo que la ciudadanía espera, es para lo que estamos, para servir a los demás. Esta situación no es buena, no ayuda”.

Aún así, el grupo municipal critica que fuera el propio PSOE de Telde quien pusiera en riesgo los acuerdos progresistas en toda Canarias. “Paradojas de la política, hace poco más de 45 días no le hubiese importado pactar con el PP o Ciuca y retornar al pasado dejando al margen a NC o a nosotros, o pone en riesgo la constitución de gobiernos progresistas en otras Instituciones canarias”, indica Más por Telde.