El exdirector general de Radio Televisión Canaria Francisco Moreno opta a presidir RTVE

El ex director general de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y actual vicepresidente Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España, Francisco Moreno, ha presentado este lunes su candidatura para presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes para renovar su dirección.



Moreno ha registrado esta tarde en el Congreso su candidatura a uno de los diez puestos del futuro Consejo de Administración de RTVE: "He presentado un proyecto que apuesta por el compromiso público, convencido de las posibilidades colectivas que ofrece la plantilla de RTVE. Son sus trabajadores los que deben ganar en esta convocatoria histórica, pues abre un nuevo proceso para convertir RTVE en un gran emisor global en español y ganarse el aprecio y la credibilidad de quienes costean este servicio", ha explicado.



Director de Comunicación desde hace cuatro años grupo hotelero Lopesan, Moreno es un veterano de RTVE en Canarias (1987-1999), donde ejerció tanto de presentador como de reportero, etapa en la que consiguió ser el único periodista del mundo que consiguió entrar en Monrovia para cubrir la caída del dictador liberiano Samuel Doe.



Entre 1989 y 1991 fue jefe de los Informativos diarios de TVE en Canarias, con la responsabilidad de implantar el segundo sistema automático de redacción que se ponía en marcha en una televisión en España, y de 1993 a 1997 ejerció como director de Informativos y Programas de la cadena pública en el archipiélago.



En 1999, fue fichado por Antena 3 TV como su director en las islas, cargo que ejerció durante dos años, siendo además presentador del informativo de mayor audiencia en Canarias en esas fechas.



Entre 2001 y 2005, desempeñó la responsabilidad de director general de Radiotelevisión Canaria, con el encargo de reconducir la delicada situación económica que esta atravesaba. En su etapa como director general, llevó a RTVC a los mejores registros históricos de audiencia y presidió la federación de cadenas autonómicas, FORTA.



Formado como periodista en la Universidad Complutense, también dirigió el área audiovisual de Editorial Prensa Ibérica entre 2005 y 2013, antes de pasar a Lopesan, el principal grupo hotelero de capital canario y uno de los diez grandes del sector en España.



En 2015, el PSOE lo propuso como candidato al Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, tras la reforma de la ley que regulaba el funcionamiento de la cadena autonómica. Moreno se sometió al primer examen del Parlamento canario, pero renunció a su candidatura poco después al percibir que el proceso había sido politizado.



"El proceso de elección seguido reproduce el esquema clásico de cuotas por partidos y pervierte el espíritu de profesionalización e independencia política que emana de la nueva Ley de la RTVC", señalaba Moreno en su carta de renuncia, donde explicaba que no quería estar en un consejo donde cada partido "ha aceptado sin más a los candidatos de otros para que los otros acepten los suyos".



En la actualidad, es vicepresidente económico de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, en la que ha sido parte de los comités organizadores de los debates electorales entre los candidatos a los comicios generales de 2011, 2015 y 2016.



En 2009 obtuvo el Premio Talento, un galardón que se concede a propuesta de los propios académicos de la Televisión y que reconoce el trabajo y la trayectoria tras las cámaras.