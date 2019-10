Torres asegura que la reforma fiscal prevista y el reajuste del gasto permitirán una mayor inversión social

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha asegurado este lunes que el reajuste del gasto y las reformas fiscales previstas en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2020 permitirán destinar más fondos a los servicios públicos esenciales.



Así, las cuentas prevén un aumento de 18 millones de euros para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), 15 millones más para el Servicio Canario de Empleo, otros 15 millones de euros más para políticas de vivienda pública y un aumento de los fondos destinados a sanidad, educación y dependencia, por ejemplo.



Esta reordenación del gasto se hace con la colaboración de los ayuntamientos y los cabildos, con una programación que difiere en el año las partidas del Fondo de Desarrollo para Canarias del ejercicio actual, para no entrar en déficit, y del ejercicio próximo, que permitirá 80 millones de euros para el gasto social, ha dicho el presidente canario.



Los cabildos y los ayuntamientos "no van a perder ningún euro, porque se difiere en el tiempo", ha argumentado Torres tras la reunión mantenida con los líderes de los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y CCE en el Consejo Asesor, para analizar la orientación del presupuesto de la comunidad autónoma para 2020.



Los próximos presupuestos de Canarias también prevén una reforma fiscal, que no afectará a las rentas más bajas y medias, pero sí a las más altas, ha asegurado Torres.



Por ejemplo, el consumo eléctrico se gravará con un impuesto que oscilará entre el 0 y el 3 por ciento, pero no afectará al consumo doméstico, sino a las potencias elevadas.



El presidente canario ha anunciado que el Consejo de Gobierno analizará los Presupuestos de 2020 el próximo miércoles y, tras la reunión, se informará detalladamente sobre ellos.



El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, considera que los presupuestos de 2020 son "bastante continuistas" y permiten las obligaciones anteriores.



Los empresarios, según ha dicho el presidente de la CCE, no comparten la reforma fiscal decidida por el Gobierno, que afectará a grandes consumos, ni tampoco las modificaciones sobre el impuesto de donaciones y sucesiones.



A pesar de las discrepancias de los empresarios, Manrique de Lara ha destacado el "consenso elevado" logrado en el Consejo Asesor del presidente de Canarias, y ha dicho que se profundizará sobre determinados asuntos relativos a fiscalidad y financiación autonómica.



Por su parte, el secretario de Política Institucional de UGT, Pedro Martínez, ha celebrado "la vertiente social" de las cuentas públicas y ha destacado las limitaciones que afronta la comunidad autónoma ante la falta de presupuestos estatales.



En esa situación ha confiado en que las futuras transferencias del Estado destinadas a infraestructuras públicas permitan una dinamización de la economía.



El secretario general de Comisiones Obreras, Inocencio González, ha considerado que el Gobierno canario canario ha dado "un paso necesario y valiente" y que su agenda social puede cumplirse a pesar de la falta de presupuesto estatal.



También ha destacado que, a pesar de sus reparos, los empresarios "no se han opuesto frontalmente" a las cuentas.