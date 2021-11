Alberto Rodríguez: "Hay que derogar la ley mordaza, cambiarla es quedarse corto"

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez opina que la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, debe ser derogada y que una modificación parcial de la misma es "quedarse corto" por "el hachazo que ha supuesto para las libertades de este país".

PSOE y Unidas Podemos enmiendan la ley mordaza: reducen las multas económicas y el tiempo de detención

En un debate sobre las amenazas a la libertad de expresión celebrado en La Laguna (Tenerife), Rodríguez ha argumentado que "determinadas leyes, en determinados ámbitos, se pueden modificar a trocitos", pero con la ley mordaza lo que procede, según ha dicho, es "cogerla entera y hacerle ¡fraca, a la papelera!".

Ha indicado que en el seno de Unidas Podemos no existe debate sobre este asunto y, si no se ha derogado ya, es porque "quien tiene la mayoría útil no quiere".

Rodríguez, cuya acta de diputado le fue retirada tras ser condenado por agresión a un agente en una protesta en La Laguna contra la ley Wert, ha señalado que como cargo público y cuando gozaba de "determinadas protecciones" llegó a plantearse si publicar algunos mensajes en las redes sociales.

Cree que, si se llega a derogar -"esperemos que sí"-, los efectos de ley mordaza van a perdurar en el tiempo y habrá que hacer "un trabajo del tejido asociativo, del movimiento social, para perder ese miedo social, ese luchar contigo mismo".

Y a ese movimiento social ha apelado para conseguir cambios, como por ejemplo consiguieron los pensionistas con sus multitudinarias manifestaciones, aun con las limitaciones que presente la ley mordaza mientras siga vigente, ya sea total o parcialmente

Porque "si la gente tiene curros de mierda, con jornadas partidas, los alquileres están por las nubes, no sabes si vas a poder pagar la carrera o que tu hijo pueda acabar la educación, el transporte... todas esas incertidumbres y precariedades al final las paga también la libertad de expresión".

En esta jornada de debate, en la que también han intervenido los periodistas David Cuesta y Lidia Rodríguez y la creadora multidisciplinar Bibiana Monje, se han hablado de la autocensura y de las presiones que reciben los profesionales de los medios de comunicación.

Han debatido, asimismo, sobre las limitaciones a la libertad de expresión cuando se trata de discursos del odio y se ataca a colectivos vulnerables, y sobre la proporcionalidad de las penas hasta de cárcel por atacar a la Corona, "una barbaridad", a juicio del exdiputado de Unidas Podemos.