Podemos Canarias espera por Alberto Rodríguez y recuerda que su voto no era decisivo para la reforma laboral

Podemos Canarias sigue manteniendo en público la misma postura respecto a Alberto Rodríguez después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retirara el acta como diputado: "Mientras haya una mínima posibilidad de que Alberto recupere su escaño, nosotras no vamos a dar un paso" (para sustituirlo). Ello a pesar de lo sucedido en la votación de la reforma laboral, cuando un solo voto (de un diputado del PP, por error) decantó su aprobación, lo que ha vuelto a extender el debate en el grupo parlamentario de Unidas Podemos sobre el asiento que permanece sin cubrirse desde el 22 de octubre. "No nos podemos permitir tener el escaño vacío", señalaron fuentes de la coalición a eldiario.es

Batet retira el escaño a Alberto Rodríguez tras las presiones del Supremo y las derechas por su condena

Saber más

La secretaria general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha recordado que, aunque el grupo parlamentario de Unidas Podemos hubiese contado con sus 35 diputados para votar el nuevo marco de relaciones laborales, "sin el error del PP hubiera quedado en empate y tiene que haber mayoría". En este sentido, considera que "no hay que tener prisa", recordando que en la formación regional "siempre dijimos que no íbamos a tenerla y que estábamos en una etapa de duelo".

"Entendemos que haya gente en Madrid que tenga prisa en sustituirlo, pero es que aquí no concebimos otra cosa que no sea ponernos al lado del que seguimos considerando nuestro diputado. Alberto Rodríguez es el mayor activo político de Canarias por su coherencia, honestidad, carisma y capacidad de trabajo", ha insistido la formación regional.

Han pasado más de tres meses desde que Rodríguez tuviera que abandonar su acta como diputado. El político canario fue condenado por agredir a un policía en 2014 por el Tribunal Supremo. Tras cumplir la inhabilitación de 45 días, el exdiputado pidió a finales de 2021 su reincorporación al Congreso, pero la Presidencia de la Cámara defendió que el cumplimiento de la pena impuesta "no implica la devolución del escaño" ya que "una vez retirado, corre la lista al siguiente".

Segundo recurso de amparo

A principios de año, el que fuera secretario de Organización de Podemos entre junio de 2019 y mayo de 2021 llevó su caso al Constitucional para requerir la devolución del escaño. El pasado viernes también presentó ante el mismo órgano un segundo recurso de amparo pidiendo que se declarara nula la sentencia del Supremo.

Ya el PSOE ha manifestado su postura en contra de que Rodríguez recupere su escaño. El pasado 30 de diciembre, el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, pedía que fuese sustituido por la siguiente persona en la lista, en declaraciones a TVE. Y después de la votación de la reforma laboral, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, dijo que su preferencia es que "todos los escaños estén ocupados cuanto antes". También Izquierda Unida ha reclamado que se cubra el acta "lo antes posible".

Al respecto, la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha remarcado que la formación no ha dejado de intentar ocupar el escaño, pero matizó que desde Madrid se respeta el proceso interno de Podemos Canarias. Es en las Islas donde se debe decidir quien tiene que sustituir a Rodríguez. Fátima González Bello, la número 2 de la candidatura y miembro de Izquierda Unida, renunció esgrimiendo motivos personales. La responsabilidad para asumir el acta recae en Patricia Mesa, siguiente en la lista, quien aún "no se ha pronunciado" acerca de este asunto, según Podemos Canarias.

"Desde Madrid nos han dicho muchas veces que hay que cubrir el escaño", reconoce Fuentes, quien considera que lo ideal es que "Alberto Rodríguez estuviera ahí cubriendo su escaño". En este sentido, la secretaria general de Podemos Canarias señala que aún no se plantean su sustitución. "Está defendiendo sus derechos y hay que darle tiempo y espacio para que lo siga haciendo", porque "tiene toda la legitimidad de hacerlo; cuenta con el apoyo de sus compañeras, que siempre hemos querido estar ahí, apoyarle y defenderlo", pues "no solo se han vulnerado sus derechos, sino las de 64.000 personas que lo votaron" añade. Y "hasta que los tribunales no se pronuncien, hay poca novedad".

Además, fuentes de Podemos Canarias quieren resaltar que para 2023 están "trabajando como nunca en la unidad de la izquierda y hay buenas relaciones que parecen que darán su fruto en un frente común donde no sobra nadie", citando a Si se puede, Izquierda Unida, Podemos Canarias "y otros actores políticos locales o de la sociedad civil". En este sentido, comparten las palabras de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en el programa Salvados emitido el pasado domingo, en las que dijo que en el partido "no sobra ninguna mente, manos o corazón".

"Le tenemos mucho afecto a Alberto, sería un gran valor en esa unidad. Una fortaleza de cara a no dar cancha a Coalición Canaria, ni dejando que el PSOE vuelva a pactar con CC, con quien siempre anda más cómoda una parte de los socialistas antes que con Podemos Canarias, y mucho menos a un pacto con la derecha y con Vox, minando todo lo conseguido esta legislatura. Esa derecha rancia que solo ha traído precariedad y desigualdad a nuestra tierra y que ya ha designado como socio prioritario a la ultraderecha si llega a entrar en las instituciones canarias", añaden fuentes del partido.

De Salvados a Twitch

Durante todo este tiempo, el principal afectado volvió a su trabajo como operador de planta química en una refinería en Canarias y se dio de baja del partido, haciendo pública esta decisión sin avisar previamente a sus ya excompañeros de formación. En una entrevista emitida por el programa Salvados, Rodríguez defendió que en Unidas Podemos "se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su representación y su voz en el Congreso", al tiempo que mostraba su rechazo a que se decida desde Madrid los asuntos que afectan a las Islas.

También en su cuenta de Twitter se mostró crítico con el partido, al preguntar: "¿Qué opinan sus socios de Gobierno estatal y canario ante esto?", en referencia a las declaraciones del portavoz del PSOE pidiendo la sustitución de Rodríguez por la siguiente persona en la lista. Además, recientemente ha puesto en marcha un canal de Twitch donde aseguró en su primera emisión que hablaría "un poco de todo". De hecho, este lunes ha emitido una entrevista en directo con el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en Canarias, Carlos Cruzado, sobre los impuestos entre los streamers.

Y ha anunciado que no tendría ningún problema en tratar por esta vía su estrategia legal. "Yo a veces peco, a lo mejor, de no querer ser muy pesado con esto, pero si a ustedes les interesa, por mí genial"; recordando a su vez que ya ha presentado, "por dos motivos diferentes", dos recursos de amparo ante el Constitucional, a los que ha catalogado como "un trabajo jurídico exquisito".