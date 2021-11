La marcha de Alberto Rodríguez abre una etapa de 'duelo' en Podemos Canarias, sin prisas para sustituirlo

Sensación de desamparo y de duelo. Es lo que se percibe en Podemos Canarias tras la marcha de Alberto Rodríguez, con quien desde la cúpula del partido en el Archipiélago aseguran que han mantenido una buena relación en todo momento. Sustituir al diputado que encarnaba el consenso y con el que se sentía identificada gran parte de la militancia y de los altos cargos del partido en las Islas no está resultando una decisión fácil. En Izquierda Unida Canaria, formación con la que el partido concurrió en las últimas elecciones generales, viven este momento con el mismo sentir. "Fue una sorpresa ingrata e inesperada", asegura el coordinador general de este partido en las islas, Ramón Trujillo, al ser cuestionado sobre la retirada del escaño al exdiputado por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Una decisión que ha causado malestar y que tomó tras conocerse la polémica sentencia que le condena por agresión a un policía en 2014 y que será recurrida. La número dos en la lista electoral en la que se presentó el exdiputado en 2019 a la Cámara Baja es Fátima González (de IUC), ya ha anunciado en sus redes sociales su decisión de no aceptar el acta, pero su comunicación a la Junta Electoral Central se ha ralentizado por una cuestión meramente burocrática.

Trujillo reconoce que habría sido "histórico" que una candidata de Izquierda Unida por la provincia de Santa Cruz de Tenerife ocupase por primera vez un escaño en el Congreso, pero señala que se trata de una decisión personal de la integrante del partido. "Yo me siento igual de representado por una persona de IU que de Podemos", aclara. Considera que el escaño debe ocuparse porque cree que es importante que la voz de las 64.000 personas que votaron a Unidas Podemos en 2019 en esta provincia se sientan representadas y que el grupo esté al completo para apoyar al Gobierno de coalición, "más allá de las diferencias con Batet", apostilla. El también concejal en Santa Cruz de Tenerife niega que existan diferencias internas en la coalición en Canarias y asegura que su partido, a medida que comparte más espacios con Podemos en las instituciones, la relación ha ido a mejor.

Fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso aseguran que esta semana el escaño que queda por ocupar (el de Rodríguez) no va a generar problemas al Gobierno de coalición en las votaciones que tienen programadas. No obstante, es un voto que sí puede resultar necesario en futuras negociaciones que se produzcan y desde el grupo se muestran también convencidos en que se va a ocupar.

Sobre Alberto Rodríguez es complicado encontrar una mala opinión en la izquierda de Canarias, donde se ha convertido en un referente y símbolo de lucha. Muy aplaudida fue su decisión la pasada semana de anunciar que regresaría a su trabajo como obrero industrial en una refinería de Tenerife, donde ya se encuentra reincorporado. Su marcha del partido no la comunicó con antelación ni a la dirección nacional ni a la autonómica, pero desde Podemos Canarias lo respetan y lo apoyan porque consideran que la prioridad ahora debe ser que gane esta batalla legal en el recorrido que le espera. Sus compañeros y compañeras de la lista se encuentran en la tesitura de sustituir a una persona a la que respetan y sobre la que creen que se ha cometido una injusticia, que puede ser revertida en el recorrido judicial que prosigue. "Es una decisión complicada porque Alberto Rodríguez puede recuperar su acta de diputado", señalan fuentes del partido en el ámbito regional.

Hasta que la situación de Rodríguez se resuelva puede pasar tiempo, por lo que desde IUC y Podemos confían en que finalmente ese escaño se ocupe, sin intención de acelerar el proceso, pero cumpliendo con los tiempos legales. Ramón Trujillo da por hecho que la candidata número tres (Patricia Mesa) o la número cuatro (María del Cristo González del Castillo), ambas de Podemos, ocupará el escaño. "Lo doy por sentado", afirma. Por ello, aún no ha activado conversaciones con Jesús F. Martín Santana, militante desde hace más de 20 años de Izquierda Unida y que ocupaba el quinto lugar en esa candidatura. Le siguen en la lista Jesús David Hernández Viña, que fue candidato a la alcaldía en Breña Baja y la también palmera Judith Giannina Rodríguez Expósito, ambos de Podemos. Como suplentes se encuentran Denisse da Rocha Suárez y Francisco Marrero Cabarcos, también por Podemos, así como la histórica de Izquierda Unida María Luisa Tamayo.

Un período de reflexión entre tanto ruido

El partido celebró este martes un consejo de coordinación para tratar las informaciones que afirmaban que la candidata número tres de la lista también habría renunciado de forma oficial ante la Junta Electoral Central. "Las renuncias de Fátima González y Patricia Mesa no se han materializado de forma alguna ante la JEC y solo existe una declaración pública personal que la primera realizó en sus redes sociales, que de ninguna forma puede considerarse una renuncia oficial", afirmaba Podemos Canarias al término de la reunión. Desde la formación señalan que no hay constancia pública y expresa de la determinación de la candidata número tres, para la que solicita respetar los tiempos. Según fuentes del partido, María del Cristo González tampoco ha recibido comunicación alguna de la JEC.

Desde la dirección regional de Podemos entienden que ahora debe respetarse el período de reflexión que se produce tras los acontecimientos que han forzado la marcha de un político como Alberto Rodríguez. La sentencia del Supremo contaba con dos votos particulares pidiendo la absolución del exdiputado, que está dispuesto a llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Se actuará con responsabilidad y transparencia para hacer valer la voluntad popular del pueblo canario respetando siempre el derecho a la legítima defensa de Alberto Rodríguez y la voluntad de las compañeras y compañeros que le acompañaban en la plancha electoral", insiste el partido, que anunciará quién le sustituirá "cuando llegue el momento". Así mismo, recuerda que es una decisión complicada de tomar ya que las personas que formaron parte de esa lista deben plantearse si quieren ahora asumir dicha responsabilidad y trasladarse a más de 2.000 kilómetros de distancia.

Alberto Rodríguez ha destacado en los últimos años por apostar por el diálogo interno y la búsqueda de consenso. Apoyó a la actual coordinadora general del partido en las Islas, Laura Fuentes, en las últimas primarias regionales. Fue secretario de Organización de Podemos, un puesto al que no optó en el último Vistalegre del partido. El pasado 23 de octubre anunciaba al llegar a su tierra, Tenerife, donde era recibido entre aplausos y pancartas que dejaba la formación porque tocaba "cerrar un ciclo". El ya exdiputado, que ha llegado a recibir elogios incluso por políticos del PP, terminaba de cerrar esta etapa cuando el pasado viernes anunciaba su regreso a su puesto de trabajo. "Nunca he concebido la representación política como una forma de permanecer individualmente a toda costa", aseguraba en su comunicado en sus redes.

Lo que no abandona Rodríguez es su empeño por probar su inocencia. "Ahora mismo mi prioridad número uno es revertir la cadena de tropelías e injusticias que han cometido conmigo y con las personas que me votaron para que fuera su voz en el parlamento", afirmaba en su carta. En este sentido, insiste en que no va a escatimar esfuerzos y usará "todos los recursos legales" a su disposición. "Hoy soy yo, pero antes han sido otros casos y tristemente todo apunta a que quedan muchos por venir, si no frenamos esta deriva autoritaria de quienes quieren devolvernos al pasado de miedo, terror y silencio amordazado", concluía. Una lucha en la que Podemos Canarias asegura que le acompaña y para la que ha encontrado multitud de muestras de afecto en las últimas semanas.