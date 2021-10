Alberto Rodríguez anuncia que vuelve a su puesto de trabajo como obrero industrial

Alberto Rodríguez ha anunciado en sus redes sociales este viernes que vuelve a su puesto de trabajo como obrero industrial. "Vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan y continuar aumentando experiencias vitales", ha señalado el exdiputado de Podemos.

La carta a Batet de Alberto Rodríguez sobre la retirada de su acta de diputado: "¿Qué norma le atribuye tales competencias a usted?"

Saber más

Hace justo una semana le era retirado su acta de diputado y un día más tarde anunciaba en Tenerife que abandonaba Podemos. "Nunca he concebido la representación política como una forma de permanecer individualmente a toda costa", señala.

"Hubiera sido relativamente sencillo prolongar la etapa usando los contactos establecidos en la actividad política o presionando para acceder a determinados puestos, pero no es mi estilo. Creo que la política institucional debe ser otra cosa", asegura Rodríguez.

El exdiputado asegura que "estos casi seis años han sido intensos, muy complicados en muchos momentos, pero estoy orgulloso del trabajo realizado. Me dejé la piel día a día siempre junto con colectivos sociales y gente organizada de todo tipo. Algunos de los derechos que hoy figuran en el BOE tienen los granitos de arena que aportamos con ese trabajo colectivo".

Además, ha pedido disculpas a las personas que no pudo atender, a los asuntos que quedaron pendientes y a las luchas inconclusas, "humanamente hice todo lo que estuvo en mi mano pero a veces resultó materialmente imposible", apunta.

"Ahora mismo mi prioridad número uno es revertir la cadena de tropelías e injusticias que han cometido conmigo y con las personas que me votaron para que fuera su voz en el parlamento", afirma. En este sentido, insiste en que no va a escatimar esfuerzos y usará "todos los recursos legales" a su disposición. "Hoy soy yo, pero antes han sido otros casos y tristemente todo apunta a que quedan muchos por venir, si no frenamos esta deriva autoritaria de quienes quieren devolvernos al pasado de miedo, terror y silencio amordazado".