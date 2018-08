Las cancelaciones de la aerolínea canaria Binter en Madeira enfrenta al Gobierno regional con el de la República portuguesa

Las cerca de 20 cancelaciones de Binter en Portugal en la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre las islas de Madeira y Porto Santo han provocado el enfrentamiento entre el Gobierno regional madeirense y el de la República portuguesa.

La aerolínea canaria ha alegado motivos meteorológicos para no operar los vuelos, cuyas cancelaciones han afectado a 300 personas. Los vuelos tienen una duración de 20 minutos y son realizados por aviones ATR-72, como la mayoría de los que conectan las islas en Canarias. Binter ofrece desde el pasado mes de junio este servicio tras ganar el concurso público internacional convocado por el Gobierno de Portugal para cubrir el transporte aéreo interinsular. Se trata de un vuelo diario de ida y vuelta entre octubre y abril, ambos inclusive, doblándose la frecuencia de mayo a septiembre.

El malestar del Gobierno regional lo ha expresado en los últimos días el presidente de la región autónoma, Miguel Albuquerque, quien considera que el expediente a Binter está siendo gestionado por "incompetentes" en Lisboa. En concreto, hacía mención a la investigación abierta este fin de semana por la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Portugal por las cancelaciones para saber si estaba incumpliendo el contrato de OSP.

Albuquerque rechaza las excusas dadas por la aerolínea y entiende que el origen de todo el problema parte desde el momento en que se otorgó la concesión, puesto que asegura que esta se adjudicó a Binter al final del plazo y tras una prórroga.

"Cuando abrieron el concurso ya no tuvieron tiempo para adjudicar la concesión dentro del plazo legal y, entonces, hicieron un ajuste directo con Binter para volar hasta el día 8 [de agosto]. ¿Qué sucedió el 8? Binter no tenía el contrato en la mano y no sabía qué iba a hacer porque el ministro (Pedro Marques) estaba de vacaciones y el secretario de Estado no sabía dónde estaba, ni sabe dónde se encuentra Porto Santo. El día 8 enviamos inmediatamente una carta para saber lo que pasaba. ¿Y cuál fue la respuesta? ¡Ninguna! ¡Cero! A este gobierno socialista y comunista no le interesa Madeira y Porto Santo. Esta es la verdad", explicó el pasado fin de semana el presidente en un mitin de su partido, el Partido Social Demócrata, celebrado en Porto Santo y que recoge el periódico local Jornal da Madeira.

Por tanto, desde Madeira creen que el problema radica en el contrato al entender que sin este en la mano Binter se mostraba reticente a volar. Esta acusación la justifican porque los únicos vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Madeira Cristiano Ronaldo fueron los de esta conexión. De hecho, Binter no suspendió ninguna de las operaciones que tenía previstas entre el archipiélago portugués y Canarias, que fueron cubiertas con el mismo ATR-72 que estaba programado para realizar la OSP entre Madeira y Porto Santo.

Por su parte, según recoge la agencia de noticias Lusa, tanto el presidente de la Cámara Municipal de Porto Santo, Idalino Perestrelo, como los hoteleros de la isla consideraron la actitud de Binter de "inaceptable" y por ello solicitaron la intervención del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"No podemos aceptar y rechazamos francamente las cancelaciones solo en las conexiones aéreas entre Porto Santo y Funchal, cuando otros vuelos, para otros destinos, incluso Canarias, operan normalmente en el Aeropuerto Cristiano Ronaldo y el Aeropuerto de Porto Santo", argumentó Perestrelo en una rueda de prensa celebrada este lunes. Perestrelo destacó que la conexión aérea entre las dos islas es de interés público y muy importante para Porto Santo, que "depende fuertemente del transporte aéreo y marítimo, el garante de la continuidad territorial".

"Cualquier cancelación injustificable es inaceptable, es un obstáculo a la movilidad de los pasajeros, en particular de todos los puertos-santenses, entre los que se incluyen niños, ancianos y enfermos de silla de ruedas y el transporte de mercancías, así como los medicamentos", dijo.

Por el momento, las únicas declaraciones realizadas desde el Gobierno de Portugal han sido a través de un comunicado de la Secretaría de Estado de Infraestructuras en el que señalaron que este lunes se reunieron con la empresa canaria, quien les trasladó que el único motivo para las cancelaciones fueron meteorológicos con el fin de garantizar la seguridad de los vuelos.

Así mismo, el Gobierno de la República negó que el contrato fuera hasta el 8 de agosto y sostuvo que este entre el Estado y la empresa sigue vigente. "El Gobierno expresó preocupación por las contrariedades que la situación está causando", apuntó el comunicado del área de infraestructuras, afirmando que la empresa prometió "retomar las conexiones de forma regular cuando sea posible".

Este martes Binter ha cumplido con los cuatro vuelos previstos entre las dos islas después de que este lunes también cancelase las conexiones previstas por la mañana.