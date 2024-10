CC abraza el argumento del PP para pedir a Sánchez que “aclarare” si renunció a ayuda de la UE en migración

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si renunció a la ayuda europea de Frontex para abordar la crisis migratoria de Canarias. Este fue el argumento esgrimido por el PP, partido que cogobierna en Canarias, para romper las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Extranjería, es decir, que España había rechazado ayuda de la UE para trasladar a migrantes a los estados miembros. El PP basó su argumento en una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero en dicha misiva no hay ninguna mención a ayudas rechazadas por España. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tachó de falsa esa afirmación del PP y le retó a que dijera qué plazas, cuándo y dónde se había ofrecido a España y habían sido rechazadas. “La respuesta es cero”, remachó.

Sin embargo, este miércoles, Valido ha recuperado esa “excusa”, como la calificó el PSOE, y ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez, no así a su socio de Gobierno en Canarias para que le aclare de dónde ha sacado esa afirmación.

“Señor Sánchez, le pido que explique la verdad, y nada más que la verdad, de por qué Frontex dice podemos hacer más, pero no lo hacemos porque el Gobierno de España no nos lo pide. Le pido que nos explique su verdad, la verdad, de la señora Von der Leyen que dice podemos hacer más, pero no lo hacemos porque España no lo pide. Porque, como usted sabe, este es el argumento por el que se rompe una mesa de negociación que es clave para los derechos de la infancia”, ha asegurado Valido en el Congreso, en referencia a la suspensión de las negociaciones entre PP y Gobierno para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería.

Cabe señalar que la carta de Von der Leyen no dice la segunda parte de la frase utilizada por Valido, es decir, la misiva dice textualmente: “Podemos hacer más”, pero no dice “pero no lo hacemos porque España no lo pide”, que es lo que afirmó el PP que se decía.

Asimismo, Valido ha criticado el “cruce de discursos políticamente interesados” de los grupos parlamentarios “para insultarse una vez más” y les ha reprochado no haber hablado en sus intervenciones “del acuerdo de país que necesita el Estado español para enfrentar este reto del siglo XXI”.

Además, ha lamentado que no tiene “ninguna esperanza” en que se puedan acercar posturas “cuando es algo absolutamente urgente”. “No hablamos de una situación reciente. Llevamos años, en el caso de Canarias, denunciando lo que venía. Años en los que ni unos ni otros han hecho nada hasta dejar colapsar el sistema de atención a menores de Canarias”, ha expuesto. Cabe señalar que el sistema de acogida a menores es competencia autonómica, es decir, del Gobierno canario.

También ha instado a los grupos a dejar “la sobreactuación” para preocuparse “de lo importante de la vida de las personas y de los menores”. Además, ha denunciado que Canarias no ha recibido “un solo euro” de los 50 millones prometidos. “Y tenemos ya una factura por 160 que se acumulan año tras año y a las que respondemos para la acogida, para la educación, para la sanidad, para la atención judicial”, ha afirmado.

Un problema ideológico, no de números

Por su parte, Íñigo Errejón, de Sumar, ha dicho que el debate migratorio “no es de cuotas ni de números”, sino “ideológico”. “A España han llegado 210.000 ucranios y a nadie le ha pasado nada porque eran rubios. El problema es ideológico”, ha asegurado.

En esta misma línea, ha apuntado que los “racistas” lo que quieren “no es que no vengan, es que vengan asustados, es que vengan en la clandestinidad, obligados a asumir cualquier trabajo en cualquier condición para tener así un ejército de reserva invisible clandestino y atemorizado”. “Nosotros decimos que el racismo fragmenta al pueblo, que el racismo divide a los trabajadores y los hace más débiles”, ha apuntado.

Además, Errejón ha criticado la “irresponsable” rotura de las negociaciones del PP para reformar la Ley de extranjería para repartir a menores migrantes.

Desde Podemos, Ione Belarra ha acusado ha acusado al Ejecutivo de “comprar los marcos” de Vox. “La extrema derecha manda, aunque no gobierne, cuando estamos haciendo una política migratoria en la que para personas que han sufrido el peor naufragio de la ruta atlántica de las últimas décadas no hay ni un minuto de silencio propio, ni siquiera una investigación independiente. Eso, señor Sánchez, es puro racismo”, ha asegurado.

Gabriel Rufián, de ERC, ha acusado a las “tres derechas”, en referencia a Vox, PP y Junts, de ser “hipócritas y racistas” en el debate sobre la migración. “No se puede hablar de migración sin hablar de mentiras. Y no se puede hablar de mentiras sin hablar de derechas”, ha apuntado. En este sentido, les ha preguntado si les parece que seis mil niños africanos “son una amenaza y una emergencia nacional”. “Hay 258 millones de personas migrando en todo el mundo, señorías. 258 millones de personas, un 50% más que hace 20 años. Es imparable. Y la solución no es copiar el discurso de la derecha. La solución es entender que esto es así y sobre todo no entrar en el racismo miserable”, ha subrayado.

Por su parte, Aitor Esteban Bravo ha dicho que lo que pasa actualmente con los niños migrantes “son auténticos envíos de Amazon, de algunas comunidades autónomas que se desentienden o facilitan la salida de menores hacia otras comunidades autónomas”.

Finalmente, Alberto Catalán, de UPN, ha recalcado en su intervención que la inmigración es una “cuestión de Estado”. “La política migratoria la marca el Gobierno de España y tiene que buscar el consenso y el acuerdo con todas las administraciones públicas que tienen vinculación y relación con la misma”, ha subrayado. Además, ha denunciado que se esté “buscando” en materia de inmigración “la división, el levantar muros, en la confrontación”.