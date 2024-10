Feijóo revienta con ETA el debate en el Congreso mientras Sánchez defiende la migración por “humanidad”

Un “cuestión de humanidad”. Pero también “necesaria para el Estado del Bienestar”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la migración ante “los bulos” de la extrema derecha, de Vox y el PP, que dicen “que los migrantes vienen a vaguear”, cuando “aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y usan los servicios públicos un 40% menos”. La derecha, por su parte, ha sacado su argumento de ETA en el debate migratorio, entrando la senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, en medio del discurso de Sánchez, entre la ovación de su bancada y para sentarse a la derecha del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, necesitado de apoyos después de los aspavientos por la norma que convalida penas de cárcel cumplidas en la UE que salió con su voto.

De hecho, Feijóo le ha dado “cinco días” para que el Gobierno retire la ley: “Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo, pero no es lo mismo un error que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Usted le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas, que no habría atajos. Si no retiran la ley pueden disfrutar de esta victoria, pero no den lecciones. Ahí se quedan con el aplauso de Txapote, Otegi y los demás. Quédenselos”.

Españoles huyendo del franquismo

Sánchez, para defender los beneficios de la migración ha recordado una crónica periodística de un diario de Venezuela del 25 de mayo de 1949, en la que los “protagonistas eran españoles, canarios: 106 de los 120.000 que cruzaron el Atlántico en pequeños barcos entre 1945 y 1978 huyendo de la miseria y la represión fascista”. La noticia decía lo siguiente: “Una embarcación destartalada arribó a nuestras costas con 106 inmigrantes ilegales a bordo. Los sin papeles detenidos –entre los que había diez mujeres y una niña de cuatro años– se hallaban en condiciones lamentables: famélicos, sucios y con las ropas hechas jirones. La bodega de la embarcación, que sólo medía 19 metros de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable”.

El presidente del Gobierno, eso sí, no ha hecho alusión ni a los saharauis deportados de Barajas ni a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, tragedias en las que se han producido decenas de fallecidos.

Sánchez ha defendido la migración con datos económicos y demográficos: “La mayoría de proyecciones indican que la población de la UE alcanzará su pico hacia el año 2025 y que, a partir de esa fecha, irá envejeciendo y reduciéndose. Las personas jubiladas aumentarán en un 35% y la población europea perderá unos 30 millones de trabajadores. Si no hacemos nada, en los próximos 25 años, nuestra pirámide demográfica podría perder 4 millones de personas en edad de trabajar, algo que dejaría nuestra fuerza laboral en niveles similares a los de 1996 y que podría hacer que nuestro crecimiento económico potencial pasase de un 2% anual a apenas un 0,1%”.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha afirmado: “España tiene tanto la necesidad como la capacidad de integrar. Tenemos una densidad poblacional por debajo de la media europea y a casi la mitad de nuestros municipios en riesgo de despoblación. Tenemos 150.000 puestos laborales vacantes. Personas mayores que requieren un cuidador y no lo encuentran. Empresas que buscan programadores, instaladores o albañiles y no dan con ellos. Colegios rurales que necesitan niños para no cerrar sus puertas”.

“Todos los países desarrollados se enfrentan a este reto demográfico”, ha dicho Sanchez: “Y, dejando a un lado la tecnología y las mejoras en productividad, todos contamos con dos herramientas para abordarlo: los nacimientos y las migraciones”.

En relación con la promoción de la natalidad, el presidente del Gobierno ha anunciado que los partidos del gobierno de coalición buscarán “un acuerdo con los grupos de esta cámara para aprobar una nueva Ley de Familias que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad”.

Se trata de la ley de Familias de la época de Ione Belarra al frente de Derechos Sociales que quedó colgada de la legislatura pasada porque no llegó a tramitarse y que el ministerio de Pablo Bustinduy ha recuperado: pasó de nuevo por el Consejo de Ministros y ahora está en tramitación parlamentaria con el plazo de enmiendas aún abierto –lo llevan prorrogando desde principios de año–.

Sánchez también ha anunciado “una reforma del Reglamento de Extranjería que agilizará los procesos de los migrantes que ya residen en España, eliminando trámites burocráticos innecesarios, ordenando las figuras de arraigo, y creando nuevas figuras entorno al empleo y las redes familiares”. La reforma ya fue anunciada en diciembre pasado por el ministerio de Migraciones, de Elma Sainz, que está en consulta pública desde julio y estaba prevista para noviembre.

Feijóo y ETA

Hasta tal punto el líder del PP se ha empeñado en usar su turno de palabra a “hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA” en la comparecencia de Sánchez pedida por su grupo para hablar de la política migratoria del Gobierno, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha llamado la atención después de varios minutos de discurso. De los 15 minutos que tenía, Feijóo ha utilizado más de dos tercios para hablar de una ley que nada tenía que ver con el objeto de la comparecencia de Sánchez.

El líder del PP ha desdeñado el toque de atención, y ha seguido su catarata de descalificaciones al margen del tema central del debate: “¿También se va a querellar contra los tres magistrados de la Audiencia de Madrid?”, ha preguntado Feijóo en alusión al caso relativo a Begoña Gómez.

“Renuncia a palabras y principios, pierde elecciones, gobierna en pocas comunidades autónomas, donde no le soportan, no encuentra solución a nada. ¿Usted puede mirarse al espejo y llamarse presidente?”, le ha increpado Feijóo: “Ha hablado de la dignidad de los que entran en España. Yo tengo derecho hablar de la dignidad de los españoles. Tengo derecho y lo voy a hacer”.

“Las mafias eligen España”, ha dicho Feijóo: “La ineptitud se va a agravar con cambios legales irresponsables, con Bildu está aprobando más desprotección en las fronteras y más efecto llamada irresponsable”.

Errejón, al PP: “Hay que escuchar y leerse lo que uno vota”

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha respondido a un diputado del PP que le ha increpado desde el escaño. “Pues te quedan 11 minutos, Rafa [Hernando]”, le ha dicho desde la tribuna del Congreso, donde el parlamentario respondía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia sobre inmigración.

Y luego, le ha recordado el error que el PP cometió al votar a favor de una norma para convalidar las penas a presos españoles cumplidas en el extranjero, que beneficiarán a condenados de ETA. “Además de escuchar hay que leerse lo que uno vota”, le ha dicho a continuación, entre los aplausos de la bancada de la izquierda“.

“Detrás de las campañas racistas hay millonarios queriendo hacer negocio del odio”, ha añadido el portavoz de Sumar.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, le ha replicado a Errejón: “Gran discurso, ojalá estén alguna vez en el Gobierno. Plántense, ¿quieren que la vivienda sea un derecho? Plántense ante el PSOE, nosotros estamos dispuestos y dispuestas”. En relación a Feijóo, Rufián ha dicho: “Quizá tanta ETA para tapar su propia incompetencia: no se enteraron de lo que pasó en un pleno europeo, en una comisión, en un pleno del Congreso, en un pleno del Senado... No se enteraron de nada. Y van más allá: vienen a decir que no saben leer. El eslogan malvado de que 'te vote Txapote' les ha vuelto, porque al final quienes han votado a Txapote son ustedes”.

Rufián ha recordado que Santiago Abascal ha dicho que “por culpa de los migrantes hay más violaciones. ¿Saben quiénes son violadores? Unos españoles blancos murcianos por violar menores en Murcia”.

Los bulos de la derecha y la ultraderecha

“La derecha y la ultraderecha lo tienen claro”, ha dicho Sánchez: “Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Quieren reemplazar los centros de acogida por campos de detención. Quieren cambiar el tratamiento individualizado y acorde a la ley por deportaciones masivas e indiscriminadas. Quieren expulsar a todas aquellas personas que no piensan, vistan y luzcan exactamente igual que ellos”.

Sánchez ha afirmado, en relación al bloqueo del PP al reparto de 300 menores migrantes que están en Canarias, que “la derecha y sus socios de la ultraderecha intentan crear un monstruo donde solo hay seres humanos buscando una oportunidad. Hablan de 'invasiones' donde solo existe un movimiento poblacional que se produce desde hace décadas. Y ahora están intentando generar bloqueo y sensación de 'colapso' de forma artificial e intencionada, porque su prioridad no es resolver el problema ni de los migrantes ni de los canarios: es inocular miedo y desesperanza en nuestra sociedad y, con ello, tratar de erosionar al gobierno de España”.

Datos frente al relato

“En los últimos diez años, el 94% de los migrantes que han venido a España lo han hecho de forma totalmente legal y regulada, para encontrarse con su familia, estudiar, o incorporarse al mercado laboral. Solo un 6% lo hizo de forma irregular cruzando el mar o las vallas de Ceuta y Melilla”, ha señalado Sánchez: “De ese total de migrantes regulares e irregulares, el 40% eran latinoamericanos. El 30% eran europeos. Y el 20% provenían del continente africano. Es decir, se trata de una migración diversa que no se parece en nada a la imagen que la ultra derecha quiere transmitirnos. ¿Qué hacen los migrantes una vez están aquí? Trabajar. Esforzarse para sacar a sus familias adelante, como hacemos los españoles”. Y ha rematado: “Vox y el PP nos dicen que los inmigrantes vienen a vaguear y a acaparar subsidios. Pero lo cierto es que presentan una tasa de actividad 4 puntos superior a la de los ciudadanos nacionales, que aportan el 10% de los ingresos de la seguridad social, y que usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España”.

“La ultraderecha y la derecha solo ofrecen una cosa a nuestros vecinos del sur: amenazas, devoluciones en caliente, y discurso de odio. Nosotros les ofrecemos desarrollo y estabilidad. Ya me dirán ustedes qué ayuda más a regular los flujos migratorios”, ha dicho Sánchez, obviando las tragedias y muertes en la valla de Melilla: “Es una lucha entre la verdad y la mentira. Entre el relato y el dato. Entre lo que nos interesa a todos como sociedad, y lo que interesa a unos pocos que ven en el miedo y el odio al extranjero el único camino para llegar al poder. Los españoles somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia”.