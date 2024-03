Clavijo apela a la unidad y la serenidad de la fuerzas políticas para afrontar los grandes retos de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha cerrado este martes la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, en la que ha respondido a los portavoces de los cuatro partidos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) tras haberlo hecho el martes con los tres de la oposición. Clavijo ha apelado a la unidad de las fuerzas políticas de la Cámara, a la tranquilidad, la serenidad y a los debates sosegados y profundos para afrontar los retos de Canarias. Destacó, además, que a pesar de “las diferencias y los chascarrillos”, en estos primeros ocho meses de gobierno “ha habido generosidad, compromiso y lealtad”, y deseó que dentro de un año, en el próximo Debate de la Nacionalidad, “tengamos ya acuerdos avanzados”.

Después de dos días de debate, en el que entre los ocho intervinientes no ha participado ninguna mujer, el presidente ha pedido a todos los grupos acuerdos para defender las mismas posiciones en las negociaciones para los presupuestos del Estado, la regla de gasto, la condonación de la deuda y el cambio legal sobre los migrantes menores de edad.

“Estoy convencido de que sólo así Canarias va a poder afrontar los retos, que no son pocos, a los que se enfrentan los próximos años”, afirmó el presidente canario, quien también agradeció a los grupos que apoyan y soportan al Ejecutivo por “la apuesta decidida que hicieron por hacer las cosas de una manera distinta”, y dijo ser consciente de que si está gobernando es “gracias a que hay cuatro grupos políticos (CC, PP, ASG y AHI) que decidieron apostar por un cambio de rumbo de la comunidad autónoma y por ese modo canario de hacer las cosas”.

El presidente dijo ser “perfectamente” consciente de que el hecho de que estos cuatro grupos apoyen al Gobierno de Canarias “no significa que sean menos exigentes y menos fiscalizadores con el Ejecutivo, y si aún cabe, hasta más exigentes, exigiendo a todos los miembros del Gobierno diligencia, respuestas y trabajo”. “No sé si estaremos a la altura o no de la confianza depositada, pero lo vamos a intentar y la pasividad en la brega no va a ser una seña de identidad de este Gobierno”, apostilló.

Con respecto a la intervención de José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Fernando Clavijo consideró un acierto el reto que ha lanzado de un pacto que aúna educación, empleo y productividad, así como pobreza. “Aceptamos gustosamente la iniciativa que nos ha propuesto y nos pondremos manos a la obra”, se comprometió Clavijo, que también alabó su petición de “altura de miras y generosidad”, pues vivimos un momento “donde hay que hacer un cambio de rumbo” y “poner por encima de todo los intereses de Canarias”.

Fernando Clavijo también dijo estar de acuerdo con que del pasado hay que mirar para aprender y encontrar elementos de unión para crear el futuro de Canarias. En este sentido, reconoció que “no vamos a resolver los problemas de Canarias en estos cuatro años, pero sí empezar a poner los cimientos de esas soluciones y los mimbres para mejorarlas los siguientes años. Ese es el trabajo y esa es la responsabilidad que desde el gobierno acogemos con mucha ilusión”.

En cuanto al discurso del Partido Popular, Clavijo incidió en que el Gobierno de Canarias tiene un programa de gestión y una hoja de ruta basada en un modo canario de hacer las cosas que le gustaría fuese con carácter general para toda la sociedad. Y sobre la intervención de Casimiro Curbelo (ASG), coincidió en que no sólo es imprescindible el acuerdo de la Cámara para llegar a grandes acuerdos, sino con los sindicatos, las patronales y el tercer sector, porque “sólo así podremos acometer las grandes transformaciones que necesita esta tierra”.

“No nos vamos a rendir. Probablemente lo intentaremos y no lo acertaremos a la primera y lo acertaremos a la segunda, la tercera o la cuarta, pero lo que no va a hacer este Gobierno es rendirse nunca, porque sólo fracasamos cuando nos rendimos. Podremos cometer errores. Seguramente ya los hemos cometido y cometeremos otros, pero el error de quedarnos paralizados ante los sucesos y no hacer nada, que es un error grave, no lo vamos a cometer”, afirmó.