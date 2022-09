Coalición Canaria elige a Clavijo como candidato a la presidencia del Gobierno regional

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, será el candidato de su partido a presidente del Gobierno regional en las próximas elecciones autonómicas de 2023 tras obtener el apoyo del Consejo Político Nacional de su formación. Clavijo ha dicho que lo hará con la intención de “devolver a los canarios el derecho a decidir su futuro”.

De los 71 votos emitidos, 70 han sido de apoyo a Clavijo y uno ha sido declarado nulo, en la votación del Consejo Político Nacional para decidir la candidatura a la Presidencia del Gobierno, cargo al que solo ha optado su secretario general.

El también senador por la comunidad autónoma, en su primera intervención como cabeza de lista de los nacionalistas canarios para los comicios electorales de mayo de 2023, ha asegurado su partido está en disposición de ganar los comicios y de que “Canarias se gobierne desde Canarias, no con imposiciones de Madrid”.

El líder de los nacionalistas ha lamentado “la falta de proyecto para Canarias que sufren los canarios todos los días” y el hecho de que “no hay gestión, no hay compromiso, no hay trabajo, no hay proyectos; solo hay excusas y titulares vacíos”.

Según Clavijo, en el Gobierno canario “lo único que tienen en común es su objetivo de acabar con Coalición Canaria” pero, tres años y medio después, los nacionalistas canarios “no solo no hemos desaparecido, sino que afrontamos la cita electoral más fuertes que nunca, con más militantes y más comprometidos que nunca con esta tierra”.

Para el ya candidato a la presidencia de Canarias el de ahora “es el peor gobierno de la historia de Canarias”, con una gestión basada “en dejar todo para mañana, para la semana o para el mes que viene”.

El candidato nacionalista sostuvo que CC ha llevado a cabo la tarea como principal partido de la oposición desde “la responsabilidad, la lealtad y compromiso con esta tierra”.

Han sido más de 600 propuestas trasladadas al Gobierno de Canarias desde el inicio de la legislatura, más de 200 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y a las cuentas autonómicas, ha destacado.

Fernando Clavijo ha recordado que durante este tiempo “cuando ha sido necesario, y aún cuando no hemos compartido ni las formas ni el fondo del Gobierno, hemos dado nuestro voto a favor en el Parlamento y en las instituciones porque sabemos que en momentos de dificultad como la pandemia o la erupción volcánica era necesario un gran frente político para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, poniendo por encima nuestra lealtad a Canarias”.

Frente a las propuestas formuladas por su partido, la respuesta del Gobierno canario “siempre fue el silencio, las excusas y la falta de liderazgo y gestión unida a la subordinación a Pedro Sánchez”.