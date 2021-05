El Congreso rechaza el voto particular del PSOE sobre el dictamen de la Comisión del accidente de Spanair

El Pleno del Congreso de los Diputados, con votos del PP, Vox y Unidas Podemos, ha rechazado este miércoles el voto particular del PSOE al dictamen de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair ocurrido en 2008.

Los socialistas decidieron emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que algunos puntos suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarias al derecho. Este mismo miércoles, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 ha entregado más de 20.000 firmas como petición para que apruebe el documento.

Ana Oramas (Coalición Canaria): "La gestión fue un desastre"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha relatado en el Congreso que "la gestión de la crisis tras el accidente del avión JK5022 de Spanair fue un desastre" y ha calificado el trato y la información a los familiares como "infame", la asistencia a las víctimas durante y después, "humillante", y la investigación, "por usar un término suave, irresponsable".

La nacionalista quiso rendir un homenaje a las víctimas durante su intervención. "Un año después, en noviembre de 2009, las víctimas entraron por primera vez a este Congreso a una reunión conmigo y hoy quiero rendir homenaje a ellos, que en estos años han seguido luchando para esclarecer lo ocurrido"

En el accidente fallecieron 154 personas y solo sobrevivieron 18; 80 eran canarios. "Hoy se repara el daño conociendo la verdad", agregó la diputada que no dudó en reiterar el esfuerzo encomiable de los familiares de las víctimas.

Oramas resaltó que con este dictamen se limpia el honor de los pilotos Antonio García Luna y Javier Mulet Pujol, a los que acusaron de ser los responsables del accidente: "Quiero recordar a Víctor García García, padre de uno de los pilotos, que pidió perdón a las víctimas porque creyó que su hijo era el culpable". También aplaudió la incansable labor de Pilar Vera Palmés, presidenta de la asociación de víctimas del vuelo JK5022.

Asimismo, puntualizó en su intervención que la investigación de la CIAIAC no tomó declaraciones al médico del SUMMA Nicolás Riera López, al bombero de AENA Francisco Martínez Alvarado, al guardia civil Luis Rodríguez, a los que tampoco se les dio asistencia psicológica. También agradeció el trabajo de la COPAC, que revisó el informe de la CIAIAC. "Hoy aprobaremos el dictamen que por fin determina las responsabilidades y, sobre todo, deja claro quiénes no fueron responsables".

Al concluir, Oramas se quiso dirigir a la diputada de Podemos, Meri Pita: "Has sido muy valiente, y agradezco a Podemos que, a pesar de las presiones, haya podido salir este dictamen". "Te lo digo como canaria, como compañera diputada y quería que quedara también en el acta: gracias Meri, fuiste muy valiente", finalizó.

Hoy es un día importante para los familiares y víctimas del #VueloJK5022. Se hace justicia y se rinde honor a su memoria. Mi respeto y mi corazón, siempre con ellos y con la @AVJK5022 que ha luchado sin descanso. pic.twitter.com/enrodiMpvh — Ana Oramas (@anioramas) 13 de mayo de 2021

Pedro Quevedo (NC): "No se puede resolver echándole la culpa a los muertos"

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha apoyado este jueves el dictamen de la comisión de investigación del vuelo JK 5022 de Spanair. El portavoz de los nacionalistas progresistas ha subrayado que se supera la pretensión de responsabilizar a los pilotos fallecidos, que se ha demostrado que los procedimientos eran “muy mejorables” y que se extraen conclusiones para que los vuelos sean “más seguros”.

Durante la intervención previa a la votación, Pedro Quevedo reconoció que era un día “especial” porque, transcurridos casi 13 años del percance acaecido en el aeropuerto de Barajas, esta Cámara tiene la “responsabilidad” de “dar una respuesta seria y clara al dolor de tanta gente”.

El portavoz de NC valoró la “tenacidad, fuera de lo común”, de la asociación de afectados y la intensidad del trabajo realizado por la comisión, que elaboró un dictamen con el que “no se trata” de buscar venganzas contra nadie. Se trata, reiteró, de que quede “claro que no se resuelve echándole la culpa a los muertos, responsabilizando a los que murieron, en concreto a los pilotos”. En su opinión, no se podía resolver con esa pretensión porque “no es justo, no sirve para nada y además deforma gravemente la realidad”.

El informe señala a la exministra del PSOE

En concreto, el dictamen, aprobado el pasado 22 abril por dicha comisión, responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez.

El documento recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjo una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

El diputado socialista César Joaquín Ramos Esteban ha defendido este jueves que el grupo no "puede" votar a favor del dictamen "porque no tiene garantías jurídicas" y porque "no podemos aprobar aquí un dictamen que siga todavía abierto y las víctimas sigan teniendo en su cabeza que no se cerró".