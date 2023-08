Cristina Valido (CC) garantiza su apoyo a Feijóo si se presenta a la investidura, pero no se niega a hablar con Sánchez

La única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha garantizado al Rey su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si finalmente se presenta a la investidura. Según ha remarcado, este partido (con el que Gobierna en Canarias) se ha comprometido ya con la agenda canaria y con no gobernar con Vox e insiste en que estos eran los requisitos principales de su partido para negociar.

No obstante, Valido subraya que no se niega a hablar con Sánchez, como ha venido diciendo en las últimas semanas. Si el actual presidente en funciones quiere su apoyo tendrán que hablar “de todo lo que se acordó para apoyar los presupuestos de 2023”. “El primer gesto será que se produzcan las transferencias pactadas para Canarias” (que estima en unos 200 millones de euros) y añade que también solicitará a los socialistas que se acepte la “agenda canaria” si hubiera una ronda de conversaciones.

Cuando CC habla de “agenda canaria” asegura que se refiere a cuestiones como la gestión de los aeropuertos, porque “los aviones son nuestro transporte, no nos podemos permitir el lujo de que nuestros aeropuertos sean privatizados a cachitos” y a las bonificaciones al transporte de mercancías ya que el Archipiélago tiene la “cesta de la compra más cara”, entre otras cuestiones del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La diputada señaló que hasta esta mañana no se habían producido negociaciones con el PSOE de cara a la investidura, pero ha recordado que Sánchez se encuentra en Tenerife visitando las zonas afectadas por el incendio, donde también se encuentra el secretario general de su partido, Fernando Clavijo. “Hasta que no aterrice en Tenerife, no voy a tener esa información”, ha remarcado.

El PP, muy lejos aún de 176 apoyos

Felipe VI deberá elegir por primera vez entre dos candidatos que se postulan para la votación. UPN y Coalición Canaria, los primeros partidos en acudir a la cita en el Palacio de la Zarzuela, han asegurado su intención de votar a favor del candidato de la derecha. El PP logra así los 139 apoyos que ya obtuvo la semana pasada para la elección de la Presidencia del Congreso. Muy lejos de los 176 que le garantizarían la investidura.

