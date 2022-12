“La entrada masiva de vehículos perjudica a la movilidad y por eso queremos poner límite, sobre todo a los de alquiler”

Canarias y Balears son territorios diferentes, pero que comparten la misma vulnerabilidad ante el cambio climático por el hecho de ser archipiélagos. Además, dependen en gran medida del turismo y sufren aglomeraciones y problemas de movilidad por las características de sus territorios, que han ido posponiendo durante décadas el desarrollo de un sistema de transporte más sostenible que rebaje la dependencia del vehículo privado. Iván Sevillano es conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca y ha participado recientemente en el encuentro ciudadano de Podemos Canarias, donde se han analizado retos importantes que atañen a las Islas como el turismo, la movilidad y el desarrollo sostenible. Una cita que congregó a más de 400 personas y que contó con personalidades expertas, miembros de la sociedad civil y militantes del partido que pusieron en común las iniciativas que se están llevando a cabo en los diversos territorios.

Ibiza, la isla con más coches que personas que regulará la entrada de vehículos

Limitar la entrada de vehículos de alquiler es una de las propuestas que realiza Sevillano para cambiar la política de movilidad del territorio. Mallorca además ha estrenado recientemente un carril VAO (destinado a vehículos de alta ocupación) que aunque ha recibido críticas, confía en que la ciudadanía ya esté notando los efectos positivos y se impulse con ello un mayor fomento del transporte público y el vehículo compartido. Así mismo, menciona otras políticas como la de limitar las pruebas de motor en la Sierra de Tramuntana.

La movilidad sostenible es uno de los grandes retos en los archipiélagos con tanta dependencia al vehículo privado. ¿Qué medidas se están impulsando en Mallorca que podrían extrapolarse a Canarias?

Creo que los dos archipiélagos, aunque somos muy diferentes en otras cuestiones, en esta nos parecemos bastante, seguramente derivado del turismo. Somos dos archipiélagos donde la industria principal en las últimas décadas siempre ha sido el turismo y eso nos ha llevado a sufrir aglomeraciones habituales. En Baleares, nos encontramos con tal problema de movilidad y saturación del vehículo privado que pasamos a ser el territorio de Europa con más número de vehículos por habitante. Exactamente, estamos en 1,1 vehículos por habitante, es decir, tenemos más coches que personas; un absurdo total. Entonces, estamos intentando provocar medidas que palien esta situación y que reduzcan el uso del vehículo privado y eso solo puede pasar por fomentar otros tipos de movilidad como el transporte público, el uso de la bicicleta e incluso el acceso a ciertas zonas que se podría llegar caminando y por falta de infraestructuras no se hace y la gente coge el coche. En ese sentido, estamos fomentando toda una red de carriles bici por la isla y redactando el nuevo Plan Director de Carreteras, que siempre había eludido los carriles bici. Parecía que en modelos más propios de la derecha solo se pensaba en grandes megaproyectos de carreteras que además consumen mucho territorio y suponen un perjuicio medioambiental. Lo que estamos haciendo en esta legislatura es cambiando este modelo, provocando un punto de infección.

Los expertos y expertas en la materia llevan tiempo diciendo que la solución a la movilidad no es construir más carreteras ya que genera que se llenen de más vehículos…

Eso es. Nosotros lo tenemos muy claro, lo llevamos diciendo desde el principio: más carreteras o más carriles, lo único que hace es un efecto llamada y que haya más coches. Tenemos que invertir esas políticas y dar alternativas al vehículo privado. Eso pasa, como decía, por diseñar toda una red de carriles bici que conecte los diferentes núcleos y pueblos (a nivel de desarrollo urbanístico tenemos una orografía bastante similar Baleares y Canarias). Y para viandantes que también se conecten núcleos y pueblos. Luego, hemos inaugurado hace justamente un mes el primer carril BUS VAO de las Islas Baleares y lo hemos implantado en Mallorca, desde el departamento que dirijo. De momento, está siendo una experiencia bastante positiva, porque lo que pretende el carril BUS VAO es fomentar el uso del vehículo compartido y el transporte público porque se tiene un carril específico para este tipo de usuarios. Así, fomentas que haya un traslado de los hábitos sociales y que la gente que antes iba en su vehículo privado y muchas veces se encontraba en un atasco, ahora tenga un acceso más directo, libre y fluido. Entonces, conviertes el transporte público en algo más seductor, pues antes lo que pasaba es que un autobús se quedaba en un atasco igual que un coche y entonces ¿dónde estaba la ventaja?

También estamos tramitando una nueva ley de protección de la Sierra de Tramuntana como paisaje cultural y dentro de ella hemos compartido un artículo para limitar el número de pruebas deportivas de vehículos de motor, que era otro de los problemas que teníamos. Cada vez se estaban produciendo más carreras de rallies en un entorno protegido, con problemas con los pueblos, saturación y demás. Queremos proteger la sierra y limitar el número de pruebas de motor y la ley es ambiciosa en este sentido, porque hasta que el pleno del Consell no fije un número, el número de pruebas será de cero. Una vez se apruebe la ley (ahora se empieza a tramitar), quedarían prohibidos los rallies en la Sierra de Tramuntana. Y a partir de ahí, se abre un debate y veremos a ver si se apuesta por que se mantenga en cero o se quiere poner algún límite.

Se trata de políticas definidas muchas veces como “valientes”, porque implican aún en la ciudadanía un cambio de mentalidad. Recientemente, en Palma hubo ciertas quejas por el carril BUS VAO, pero es la tendencia futura para tratar de reducir el vehículo privado en las ciudades, ¿Cree que a la larga se irán notando los efectos?

Sí, nosotros siempre lo decimos, venimos desde Podemos a hacer políticas diferentes y valientes. Para hacer lo que siempre se ha hecho, lo que ha hecho el bipartidismo toda la vida, para eso no estamos aquí. Efectivamente, tomamos decisiones, impulsamos políticas que son controvertidas, que tienen una parte de crítica, además en una sociedad tan polarizada como la que vivimos últimamente, pero es lo que hemos venido a hacer. Cuando intentas introducir un cambio en el modelo hay una parte de crítica, pero con el tiempo se va demostrando que son políticas que han venido para quedarse y que son buenas para la isla. Y una medida que he dejado para el final es que desde Podemos estamos instando al resto de partidos y trabajando en una propuesta para limitar la entrada de vehículos a la isla.

Precisamente, la siguiente pregunta iba ligada a ello. Una iniciativa que llama mucho la atención es la limitar el vehículo de alquiler en las Islas a los turistas…

Principalmente, nos referimos a vehículos de alquiler, pero también queremos abrir el debate sobre otro tipo de vehículos. Hay muchos turistas que vienen a la isla en barco con su coche privado y entonces esto también lo queremos abordar. Aquí, en Mallorca, nos entran bastantes vehículos por barco porque tenemos muy cerca los puertos de Valencia, Denia, Barcelona, incluso el sur de Europa y el norte de África.

Entonces ¿se limitará con un número esa capacidad de vehículos máximos que puedan entrar ?

Sí, eso es lo que queremos hacer. Hemos propuesto que se comience a elaborar un estudio para definir la capacidad de carga de la isla en cuanto a vehículos, infraestructuras y recursos naturales, porque al final todo va enlazado. A partir de ese estudio, lo que queremos es poner un tope para que haya un límite y que no pueda haber una entrada masiva y sobre todo descontrolada que luego perjudica a la movilidad, las aglomeraciones, genera problemas medioambientales… Entonces, queremos poner un límite y sobre todo a los vehículos de alquiler.

¿Se toma como un reto que pueda estar en esta legislatura?

En esta va a estar complicado llegar a tiempo porque queda muy poquito. Es verdad que desde hace unos meses lanzamos esta propuesta y no encontramos un apoyo mayoritario del resto de partidos, muchos se posicionan de perfil y la derecha directamente se opone. Entonces, paralelamente estamos llevando a cabo un trabajo de recogida de datos y elaboración de este estudio y estamos trabajando con el PSOE, que es nuestro socio de gobierno aquí, para convencerle y ceda a esta medida que creemos que es imprescindible.

Nos vemos abrumados en estos territorios por un número de vehículos de alquiler que nadie se ha planteado cuál tendría que ser el correcto

Muchas medidas implican un cambio importante de mentalidad, ¿la educación ambiental y en materia de movilidad debe jugar un papel clave para que los cambios en la forma de movernos tengan aceptación social?

Sí, totalmente, lo que no podemos es criticar por un lado o compadecer los problemas de masificación y las aglomeraciones porque al final es una cuestión derivada del capitalismo y entonces nos vemos abrumados en estos territorios por un número de vehículos de alquiler que nadie se ha planteado cuál tendría que ser el correcto y las grandes empresas desembarcan miles y miles de vehículos sobre todo en temporada alta. Aquí lo tenemos muy claro y cualquiera lo puede entender: No estamos en contra del turismo ni de que se desarrollen esas actividades económicas porque hay gente y familias que viven de eso, pero lo que no puede es que por falta de control y limitación en algunos aspectos, ese turismo del que vivimos acabe perjudicando la calidad de vida de los residentes. Hay que poner límites a algunas cosas y buscar un equilibrio porque si no, el principal motor económico de la isla está siendo un motor y problema social a la vez.

Además del carril VAO del que me hablaba, en Canarias se ha abierto desde hace años el debate de la posibilidad de implantar trenes, ¿cree que estos carriles específicos para guaguas son una medida más adecuada al ser más barata?

Sí, aunque es compatible. Aquí estamos intentando también impulsar proyectos ferroviarios precisamente para dar esa alternativa a las carreteras, pero es perfectamente compatible porque son dos transportes públicos diferenciados. Por un lado, tenemos los autobuses y por otro, los trenes y todo lo que sea apostar en políticas de inversión en este tipo de infraestructuras y fomento de este transporte público es positivo. Yo creo que se puede trabajar en paralelo y es lo que estamos intentando aquí con el despliegue de nuevas líneas ferroviarias o de tranvía y, por otro lado, fomentar las infraestructuras existentes, en este caso las carreteras, con carriles BUS VAO que fomenten su objetivo, que es ambicioso pero a la vez simple: conseguir derivar usuarios del uso del vehículo privado al transporte público; imagínate qué maravilloso sería que 50 o 60 personas que antes iban en 50 o 60 coches, ahora puedan venir dentro de un autobús. Pero para conseguir esto tienes que hacer atractivo el transporte público, no sólo en cuanto a precios, que estamos consiguiendo desde el gobierno estatal la gratuidad. Se baja, por un lado los precios o se hace gratuito y a nivel de fluidez le permites que tenga un carril específico para ellos de manera que al final el ciudadano dice: “Me es más barato, es más medioambiental y encima llego antes”, con lo cual a la gente le sale a cuenta de alguna manera conseguir ese cambio en la movilidad.

Pero en materia de movilidad es importante seguir ampliando el abanico de posibilidades porque no todo el mundo tiene las mismas casuísticas.

Claro, las circunstancias de cada persona son diferentes y, entonces, a lo mejor una persona no puede coger un autobús, pero sí un tren, o puede desplazarse en patinete porque vive cerca del trabajo, pero hasta ahora no lo podía hacer porque tenía que ir por la carretera y eso es peligroso, lo mismo con la bicicleta. Si se va trabajando en paralelo por estas cuatro o cinco medidas y establecemos ese límite a la entrada de vehículos a las islas sobre todo de alquiler, pues al final son políticas enfocadas a reducir el número de vehículos en las carreteras y ofrecer alternativas a esa gente para poder hacer uso del transporte sostenible. Es verdad que a lo mejor de entrada algunas de esas políticas como son valientes y vienen a provocar un cambio de paradigma pues generan controversia o escepticismo, pero todas las que nosotras ya hemos implantado: carril BUS VAO, carriles bici, la gratuidad del transporte público, limitación de entrada de vehículos y demás, en la práctica se está demostrando que son políticas positivas.

Yo sí que invitaría al resto de partidos políticos a que no se queden solo en el discurso superficial. Hay que ser valiente para poner esas medidas en la práctica y ejecutarlas, pues algunos partidos dan un paso atrás por miedo y no creo que los representantes públicos tengamos que hacer política con esa mentalidad porque nunca cambiará nada.