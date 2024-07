El fin de fiesta del Festival Canarias Jazz y Más, en Puerto de la Cruz y la Plaza de Santa Ana

El final del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas cerrará su 33ª edición con un largo fin de semana con tres noches de conciertos en Puerto de la Cruz (Tenerife) y Santa Ana (Gran Canaraia), además de saltos puntuales a El Hierro y Lanzarote. Entre los proyectos que se subirán a los diferentes escenarios, destacan Jonathan Kreisberg Quintet, Ana Popovic, Theo Croker, Adédeji, Polo Ortí New Project, Germán López, Perinké Big Band y la Orquesta Jazz de Canarias, además de D’Local Groove, Morgan Hernández vs Fernikhan backed by Dj Cisco y Vaneesa Lemoine en los After Concerts.

Puerto de la Cruz volverá a abrir las puertas del Lago Martiánez al jazz. Durante tres noches, este complejo turístico del norte de Tenerife albergará un total de seis conciertos. Entre ellos, el del excelente guitarrista estadounidense Jonathan Kreisberg en formato cuarteto o el del trompetista Theo Croker, uno de los artistas emergentes más importantes del género y que llega al festival por segunda vez. Otra destacada guitarrista, Ana Popovic, el nigeriano Adédeji y el nuevo proyecto del pianista portuense Polo Ortí completan junto a la Orquesta Jazz de Canarias la oferta musical. Una secuencia que se repite en la capital grancanaria, en una de sus señas de identidad, la Plaza de Santa Ana, solo con un cambio en la alineación inicial: la Perinké Big Band.

En la isla de El Hierro, este año los conciertos se trasladan al municipio de La Frontera, que recibirá a Polo Ortí New Project el viernes 26 a las 20.30 horas, y con nueva ubicación, la Plaza del Mercadillo, que sustituye a la Plaza Tigaday (en obras). En Lanzarote no hay cambio de lugar. Se consolida la Plaza del Almacén, en Arrecife, como punto de encuentro para los amantes del género, que podrán disfrutar de dos conciertos que encajan a la perfección en ese apellido que distingue al festival, “Más Músicas Creativas”, por las propuestas tanto de Germán López, timplista grancanario que entreteje sus canciones con la música tradicional, el jazz y la world music; y de Ana Popovic, con un acento más rockero, emparentado con el jazz a través del R&B.

El guitarrista y compositor Jonathan Kreisberg se ha forjado una sólida base de seguidores en todo el mundo y ha influido en la nueva generación de músicos con su combinación única de melodicismo atemporal y líneas y texturas de vanguardia. Se le reconoce como un intérprete que ha estudiado a fondo el lenguaje del jazz a la vez que lo ha infundido con ideas nuevas y frescas, ampliando las posibilidades de la guitarra. Jonathan ha liderado varios grupos con músicos estrella y ha actuado como músico de acompañamiento con figuras tan notables como Lonnie Smith, Joe Locke, Ari Hoenig, Yosvany Terry, Larry Grenadier, Bill Stewart, Gary Versace, Will Vinson, Kevin Hays, Mark Ferber, Matt Penman y Martin Bejerano, entre otros.

La galardonada guitarrista Ana Popovic combina el funk eléctrico y la guitarra slide, instrumentales de jazz y un ritmo de blues muy marcado con una voz femenina y conmovedora. A ello se añade su increíble presencia escénica, que la convierte en una fuerza irresistible en el mundo de la música blues contemporánea. Popovic forma parte de un selecto grupo de excelentes guitarristas de blues modernos. Una de las razones podría ser el hecho de que siempre está dispuesta a trabajar un poco más duro y viajar un poco más lejos para dominar su oficio. Ana y su potente banda están de gira incansablemente, tocando en los principales festivales de blues, jazz y rock. Está avalada por Fender, D’Angelico, Jim Dunlop y DR strings. Ha compartido escenario con B.B. King, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr. y muchos otros.

Theo Croker es un narrador que habla a través de su trompeta. Este artista, compositor, productor, líder de opinión e influencer nominado a los premios Grammy proyecta su voz a través de la música. Tras siete años de estancia en Shanghái, Croker se estrelló con un sonido original a fuego lento en el álbum Afro Physicist, de 2014, con la colaboración de Dee Dee Bridgewater. Tras el éxito de Escape Velocity en 2016, ascendió a una nueva estratosfera con Star People Nation en 2019. El disco obtuvo una nominación en la categoría de “Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo” en la 62ª edición de los premios Grammy. Atrajo elogios generalizados de la crítica, como Stereogum, Paste y The New York Times, que lo calificaron de “un álbum que galopa desde remolinos de ritmos hip-hop de izquierdas hasta swing propulsor y pasajes fascinantes de percusión africana”.

Adédèji es el nuevo fenómeno del Afro Funk de Nigeria, nominado como mejor artista 2023 de Songlines, y el recién album Yoruba Odyssey esta entre los 50 mejores álbumes del 2023, nominado por World Music Charts Europe & Transglobal World Music Charts. Su música es una mezcla contemporánea de ritmos Yoruba con Afro Funk y Jazz, pero a la vez tiene un estilo musical totalmente personal, enraizado en los complejos ritmos y coros nigerianos, que respeta sus raíces al tiempo que lleva la música a un nivel contemporáneo y futurista con un espectáculo y una actuación que pueden compararse con artistas como Prince, Earth Wind and Fire o Fela Kuti. Un espectáculo como una explosión volcánica ante la que es difícil quedarse quieto, haciendo cantar al público como si ya conociera bien la música. Adédèjì es un artista ineludible en cualquier festival actual.

El pianista, compositor y docente canario, Polo Ortí, se enorgullece de presentar, por primera vez y en exclusiva, para esta 33a edición del Festival de Jazz de Canarias, su nuevo proyecto que aglutina a un grupo de jóvenes y talentosos músicos. El repertorio incluirá diversos géneros, desde composiciones originales hasta re-interpretaciones de estándares clásicos, pasando por incursiones en diversos géneros como el Jazz Fusión, la Música Latina y el Electro Jazz. Un espectáculo musical ecléctico que promete mucha energía y espontaneidad. En su nuevo proyecto participan Chipi Chacón (trompeta y voz), Samuel Kèri (bajo eléctrico y loops) y Naíma Acuña (batería).

Germán López es uno de los intérpretes de timple que desde sus inicios profesionales ha venido apostando por las posibilidades sonoras del instrumento lejos del ámbito folclórico, en una clara apuesta por el diálogo y la fusión con otras culturas y artistas de distinto estilo. El nuevo álbum de Germán López lleva por título Alma. Según el propio artista, es un trabajo que abre nuevos horizontes sonoros en su trayectoria profesional, grabado con el prestigioso productor de Los Ángeles, Gregg Field, ganador de 8 Premios Grammy y batería con Count Basie, Ella Fitzgerald o Frank Sinatra. Gregg ha sido también productor de Ray Charles, Barbra Streisand, Natalie Cole, Michael Bublé o Jason Mraz.

La Orquesta Jazz de Canarias reúne un elenco de artistas canarios de las islas de Lanzarote y Tenerife que, en su mayoría, han interactuado en las Big Band creadas por René P. González, trompetista, compositor y director artístico y musical, graduado en Performance musical/ Profesor de Trompeta y Composición por la Facultad de Berklee College of Music- Boston. Orquesta Jazz de Canarias lleva años trabajando en el panorama artístico y musical de las islas y Cuba, realizando una ardua labor cultural que subraya lo original y laborioso de sus proyectos, destacando entre ellos, los didácticos que ha representado para cerca de 18.000 escolares, conciertos, festivales, musicales, jornadas, espectáculos, workshop y eventos que giran alrededor de una temática objetiva, abrir al público las maravillosas puertas del mundo de la música, ahondando en los orígenes, mestizaje e influencias de la música, la idiosincrasia y la cultura canaria.

La Perinké Big Band se formó en 2004 dentro de la actividad del Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria -dirigida por Ximo Martínez, quien continúa al frente de la banda- constituyó la semilla de lo que, en 2009, al desligarse del conservatorio, acabaría consolidándose en el proyecto que hoy conocemos, integrado por una veintena de músicos unidos bajo el nombre de este característico reptil endémico de las Islas Canarias. Durante todo este tiempo se ha ido desmarcando poco a poco como una de las formaciones referentes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en general de Gran Canaria, además de tener presencia en el resto del archipiélago. A destacar en sus inicios es el concierto de inauguración del ciclo Noches de Jazz en el municipio de Firgas en el año 2007.

D´Local Groove, proyecto que se inicia en el año 2017, es un grupo formado por siete músicos con una dilatada experiencia en la escena musical canaria y que han confluido en esta banda de música muy urbana, con un directo cargado de energía y canciones que varían en su concepción genérica, pero que tienen un punto en común, el groove, término que se utiliza para describir un tipo de música que incita al movimiento o al baile. En sus composiciones podemos disfrutar de arreglos muy particulares y ricos armónicamente, con guiños al neo-soul, R&B, reggae, funk y blues. Canciones con letras divertidas e irónicas, pero también con un punto muy reivindicativo.

Morgan Hernandez Vs. Fernikhan backed by Dj Cisco, es un emocionante proyecto musical con una variedad impresionante de estilos, talento y creatividad que se unen en una sinfonía única que despierta emociones y energía, todo ello con composiciones originales que no dejan indiferente a nadie. Lo que hace que “Fernikhan vs. Morgan Hernandez backed by Dj Cisco” sea realmente especial es su capacidad para abrazar múltiples géneros, desde el rap al jazz, el rock, el pop, el soul, el blues y mucho más.

La joven voz que emerge de Fábrica Isleta es Vanessa Lemoine, tras su periodo de estudio en Fábrica MAT actualmente ha dado el salto a la formación superior en la Universidad de Basel (Suiza), sin embargo, sigue visitando Canarias y para la ocasión nos deleitará con un concierto íntimo y especial donde se podrá escuchar los clásicos del jazz, boleros y alguna sorpresa bien acompañada por un trío de músicos locales

Programa de conciertos

Tenerife – Puerto de la Cruz (Lago Martiánez)

Jueves 25

Polo Ortí New Project / Ana Popovic

Viernes 26

Jonathan Kreisberg Quartet / Adédeji

After Concerts: D’Local Groove

Sábado 27

Theo Croker / Orquesta Jazz de Canarias

After Concerts: Morgan Hernández vs Fernikhan backed by Dj Cisco

Gran Canaria – Plaza de Santa Ana (Las Palmas de Gran Canaria)

Jueves 25

Perinqué Big Band / Adédeji

Viernes 26

Theo Croker / Ana Popovic

Sábado 27

Jonathan Kreisberg Quartet / Polo Ortí New Project

After Concerts: Vanessa Lemoine Quartet (Buenos Aires Jazz Café, 23.30h.)

El Hierro – Plaza del Mercadillo, La Frontera

Viernes 26

Polo Ortí New Project

Lanzarote – Plaza del Almacén, Arrecife

Sábado 27

Germán López / Ana Popovic