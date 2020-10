Un informe desvela un gasto de más de 500.000 euros en invitaciones a copas en los casinos públicos de Tenerife

Una consultoría encargada por el Cabildo de Tenerife ha sacado a la luz el gasto que los casinos públicos han realizado en los últimos tres años en invitar a consumiciones a sus clientes. El informe, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, desvela un desembolso de más de 500.000 euros entre las tres sociedades dependientes de la Corporación insular. A pesar de tener menos clientes que las salas de juegos de Las Americas y de Puerto de la Cruz, en la instalación de Santa Cruz se contabiliza casi la mitad del coste total de las copas regaladas.

Según la documentación consultada, las invitaciones a consumiciones en el bar ha sido una práctica habitual en los casinos del Cabildo de Tenerife para gratificar a determinados clientes, aunque no se especifica cuál era el criterio para elegir a los considerados jugadores VIP. El gasto era registrado en la cuenta de "publicidad y propaganda", lo que generaba facturas de carácter mensual de las que nunca advirtió la empresa que se encargaba de realizar las auditorias oficiales.

El informe analiza el desembolso realizado en invitaciones en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Durante estos tres años, el casino Taoro, en Puerto de la Cruz, registra un gasto de 116.283 euros. La instalación de Playa de las Américas, en el mismo período, presenta facturas por valor de 152.350 euros. La cifra se dispara cuando se analizan las cuentas de la sala de juegos de Santa Cruz de Tenerife, que contabiliza un total de 263.173 euros en consumiciones obsequiadas a jugadores.

El mayor gasto en invitaciones del casino de la capital tinerfeña, casi la suma de las otras dos instalaciones, contrasta con el escaso número de jugadores que recibe en comparación con las salas de juegos de Puerto de la Cruz y de Las Américas. Los datos oficiales de 2017 muestran que la media mensual de clientes del casino de Santa Cruz es de 3.200 personas, frente a las 6.975 del Taoro o las 13.600 de la instalación ubicada en el municipio de Arona.

Tampoco cuadra el gasto en consumiciones si se tiene en cuenta el importe neto de la cifra de negocios de los tres casinos, ya que la sala de Santa Cruz, con 1,8 millones en 2019, está muy por debajo de los cinco millones que mueve cada una de las otras dos instalaciones del Cabildo, según muestran las cuentas anuales publicadas en la web de transparencia.

El desembolso de más de 500.000 euros en consumiciones coincide con el período en el que se activó el procedimiento de venta de los tres casinos, los únicos de carácter público que existen en España, y que provocó la movilización de los trabajadores ante el riesgo de perder sus puestos de trabajo. Una privatización que se activó bajo la presidencia de Coalición Canaria y contó con el apoyo del PSOE, entonces socio de gobierno de los nacionalistas. Ahora, los socialistas, que comparten ejecutivo con Ciudadanos, han cerrado el grifo de las invitaciones, según explican fuentes oficiales. El concurso, en cualquier caso, quedó desierto en septiembre de 2019.

Reacciones

La consejera del PSOE Marián Franquet, miembro del Consejo de Administración de los casinos, asegura que el gasto desvelado por la consultoría "no es aceptable éticamente" y aclara que la situación "ya se ha corregido". Lo que no ha cambiado es la persona que lleva las riendas de la gerencia de las salas de juego, Hermenegildo Hernández, que llegó al puesto de la mano del expresidente Ricardo Melchior y que continúa en el cargo pese al último cambio de gobierno. "Tiene un contrato laboral y una serie de derechos que nos impiden su destitución en este momento", justifica la también máxima responsable del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS).

El gerente de los casinos del Cabildo de Tenerife se encuentra investigado en una causa penal abierta después de que la Fiscalía denunciara presuntos delitos de prevaricación en las contrataciones de las tres sociedades, que habrían fragmentado contratos para evitar sacar a concurso gastos habituales en publicidad y propaganda.

La actuación del Ministerio Público se produjo a instancias de Sí Podemos Canarias, cuya portavoz, María José Belda, también expresa su rechazo al desembolso en invitaciones, que considera "inmoral". La representante de la coalición de izquierdas, que sustentó la moción de censura que otorgó la presidencia al socialista Pedro Martín, advierte de que solo apoyaran al actual gobierno "si llevan todas las irregularidades que se detecten a la Fiscalía".

Coalición Canaria ha enviado un comunicado para explicar su posición ante los datos revelados por Mírame Televisión. En la nota, los nacionalistas hacen hincapié en que "este tipo de prácticas son legales y habituales en todos los casinos". El escrito incide en que las cuentas fueron aprobadas por el Consejo de Administración, del que forman parte todos los partidos con representación en el Cabildo, aunque María José Belda aclara que "siempre tuvieron en contra el voto de Podemos".

El comunicado expone que "las cuentas cifran el gasto en invitaciones en torno a los 150-170 euros al día", a pesar de que la media diaria del casino de Santa Cruz de Tenerife siempre está por encima de los 220 euros. Coalición Canaria hace hincapié en que la cuantía es inferior al desembolso que provocaría "invitar a una primera consumición a cada visitante".

Además de insistir en que "no hay ninguna ilegalidad ni irregularidad" y en que las cuentas "están auditadas y aprobadas", la nota recuerda que la posición de los nacionalistas no ha variado y concluye que los casinos "tienen que ser privados". En el escrito no se aclara por qué el gasto en consumiciones en la sala de juegos de Santa Cruz supone casi el doble que en las otras dos instalaciones juntas.