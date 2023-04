Ione Belarra defiende que Podemos será la única garantía para evitar un gobierno entre el PSOE y CC en Canarias

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que, “si al PSOE le dan los números” en las próximas elecciones, pactará con CC para gobernar en Canarias, por lo que la única garantía de que vuelva a haber un pacto de progreso en las islas es Podemos.

“Unidas Sí Podemos es la única garantía de que no haya un gobierno de derechas en Canarias y esto es muy importante porque todos conocemos al PSOE. Si le dan los números, no va a tener ningún problema en gobernar con Coalición Canaria, lo sabe todo el mundo. La única garantía para un pacto de progreso en esta tierra se llama Unidas Sí Podemos y es fundamental que tengamos toda la fuerza posible”, ha manifestado Belarra.

La ministra de Derechos Sociales ha participado este domingo en un acto de precampaña con las candidaturas de la coalición Unidas Sí Podemos en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. La acompañaron Noemí Santana, candidata a la Presidencia de Canarias; Gemma Santana, candidata a Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez; Laura Fuentes, candidata al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, o Nona Perera, candidata por Lanzarote, entre otras.

Santana desveló que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le dijo que si no se conseguía la mayoría necesaria para reeditar el pacto de las flores, el PSOE pactaría con CC. “Sinceramente, me llevo muy bien con Ángel Víctor Torres, nos hemos sabido entender. Pero a mí personalmente me dijo: mira, Noemí, si dan los números se repetirá el pacto de las Flores, pero si no nos da, yo no voy a perder el Gobierno, pactaré con CC”. En este sentido, Santana reiteró que Podemos es “la única garantía para que no gobierne la derecha”.

Durante su intervención, Belarra ha centrado gran parte de su discurso en la vivienda, destacando que su partido prohibirá que los no residentes en Canarias puedan comprar una mientras los canarios no tengan.

Sobre la nueva Ley de Vivienda, Belarra ha destacado que el PSOE lleva décadas formando parte del consenso político “del pelotazo en la vivienda, de la especulación, de que los precios nunca van a bajar”, y si la norma se ha aprobado, ha sido gracias a la presión de su partido.

“Jamás ha habido una ley de vivienda cuando el PSOE ha gobernado en solitario”, esta es la primera en la historia de España y “en Podemos estamos muy orgullosos de haberla logrado”, ha destacado Belarra, según ha recogido Efe.

En su opinión, “el PSOE es una fuerza esencialmente conservadora, conserva lo que hay, hace algunos retoques, pero no transforma ni hace cambios estructurales”.

Para Belarra, “la vivienda ha sido el gran negocio español” y no hay nada que distinga más a las personas que el hecho de que económicamente puedan acceder o no a una, de manera que existe una gran distancia “entre los rentistas y los que no pueden pagar un alquiler”. En este sentido, considera que “el alquiler es una bomba de extracción de ingresos a las clases trabajadoras” y esa situación debe cambiar.

Por eso cree necesario que Podemos logre un buen resultado en las próximas elecciones, porque, según Belarra, solo sus representantes velarán porque la Ley de Vivienda se cumpla.

“La única manera de que se regulen los precios del alquiler y los pisos turísticos será que Podemos forme parte del Gobierno”, ha asegurado su líder.

“Podemos tiene valentía para soportar el acoso y la presión mediática para defender los cambios”, ha dicho, “no tenemos miedo, avanzamos sin miedo y conquistamos derechos”. Además de defender que Podemos es la única fuerza transformadora, Belarra ha asegurado que no pactarán con la derecha.

Belarra considera que “el objetivo de esta campaña electoral es que Podemos desaparezca”, porque logra lo que otros consideran imposible, “necesitan que desaparezcamos, pero nos pusimos en pie y no nos vamos a volver a arrodillar”.

La secretaria general de Podemos también ha tachado al PP como “la peor derecha de Europa, son golpistas”, tal y como a su juicio ha demostrado en su intento de controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial “para proteger a los corruptos”. Bellara ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, “cuya única intención al reformar la Ley del Solo sí es sí es romper el Gobierno”.

Destinar el 30% de toda nueva obra al alquiler social en la capital grancanaria

La candidata de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez, ha defendido blindar el 30 por ciento de toda nueva construcción para dedicarla a alquiler social, “como han conseguido en Barcelona después de seis años de gobierno municipal del cambio”.

Martínez también ha prometido que si la ciudadanía la coloca en posición de hacerlo el próximo 28 de mayo, declarará las capital grancanaria zona tensionada para poder regular el precio del alquiler aplicando la Ley de Vivienda, “algo que nunca hará Carolina Darias” aseguró, tal y como ha recogido Europa Press.

Con el término “cuidadanía” Gemma Martínez Soliño definía otro de los ejes de su propuesta, que consiste en poner a la ciudadanía y los cuidados en el centro de las políticas públicas, teniendo en cuenta que el 10 por ciento del empleo creado en el último año era en este sector del cuidado.

Martínez aclaró que con esta definición quiere “marcar distancias de los proyectos faraónicos en los que coinciden PP Y PSOE y hacer posibles microproyectos en todos los barrios de la ciudad”.

“Y todo esto es imposible sin reforzar lo público”. Por eso propuso remunicipalizar servicios como el de limpieza o guarderías y “dotar de músculo a la administración para atender dignamente a la ciudadanía”.