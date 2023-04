Una encuesta vaticina el ‘sorpasso’ del PP a CC en las elecciones regionales del 28-M

El Partido Popular (PP) puede dar el sorpasso a Coalición Canaria (CC) en las elecciones del 28 de mayo al Parlamento regional. Una encuesta realizada por Ágora Integral sitúa a la formación liderada por Manuel Domínguez como segunda fuerza política en intención de voto, por detrás de un PSOE que apenas sufre desgaste tras cuatro años de Gobierno y desbancando en ese puesto a la candidatura encabezada por el expresidente Fernando Clavijo, que pierde apoyos con respecto a 2019, sobre todo en Gran Canaria.

El sondeo, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, dibuja un escenario factible para la reedición del pacto progresista en Canarias entre el PSOE, Nueva Canarias (NC), Unidas Podemos (ahora Podemos- Sí Se Puede- Izquierda Unida) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), aunque la igualdad con el bloque CC-PP es máxima.

La mayoría (36 de los 70 diputados del Parlamento canario) dependerá de hacia dónde se terminen inclinando las horquillas que la encuesta da al PSOE (24-26), al PP (17-18) y a CC (16-17) y también de dos formaciones que pueden ser decisivas. Por un lado, del partido de Casimiro Curbelo (ASG), que ya lo fue en 2019 y que repetiría con tres diputados. Y por otro, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que obtendría un diputado por El Hierro que podría ser decisivo a la hora de decantar el acuerdo. En las pasadas elecciones, AHI concurrió con CC, partido del que se desligó en enero para sellar después una alianza con NC en el ámbito insular. Sin embargo, este partido sigue apoyando para la circunscripción regional (en la que se eligen nueve diputados) la candidatura liderada por Clavijo.

La encuesta confirma al PSOE como la primera fuerza del Archipiélago con el 28,05% de los votos (en torno a 253.000, 4.000 menos que en 2019), lo que le permitiría sumar entre 24 y 26 diputados. Dos de sus actuales socios de Gobierno obtendrían los mismos resultados que en los anteriores comicios. Con más de 82.000 votos (el 9,11%), NC mantendría sus cinco diputados gracias a su fuerte implantación en la provincia de Las Palmas y ASG prácticamente calcaría los datos de hace cuatro años (6.400 votos -0,71%- y tres diputados). La coalición Podemos- Sí Se Puede- Izquierda Unida, en cambio, perdería 17.000 votos, se quedaría en el 6,87% y con solo dos de los cuatro escaños que ahora tiene Sí Podemos. Esos apoyos migrarían al PSOE, a Drago y a la abstención. El sondeo da 27.000 votos (3,04%) al partido liderado por Alberto Rodríguez, que no lograría representación.

Con una estimación de voto del 22,41%, el PP es la fuerza que más crece en términos absolutos. De los 135.000 apoyos de 2019 pasaría a más de 202.000, aún lejos de los 289.000 de 2011. Esta subida de siete puntos porcentuales le permitiría obtener entre 17 y 18 diputados (actualmente tiene 11). La formación conservadora absorbe el 75% de los votos de Ciudadanos, que sufre un descalabro (pierde casi 60.000 votantes y cualquier opción de entrar en el Parlamento), así como la práctica totalidad de los apoyos al PPMajo en Fuerteventura. También rasca de simpatizantes de Vox que optan por el “voto útil”. El partido de extrema derecha obtendría cerca de 28.000 votos en los comicios, lejos de la expectativa de lograr un escaño.

La encuesta de Ágora Integral da a CC una horquilla de entre 16 y 17 diputados, lo que significaría la pérdida de entre tres y cuatro escaños. En número de votos, la caída sería de dos puntos porcentuales (de 19,91 a 21,82). En términos absolutos, rondaría los 15.000 (de 195.000 a 180.000), la misma cifra que desciende solo en Gran Canaria.

A la expectativa de la decisión de AHI, los partidos que sustentan el actual gobierno de Canarias lograrían, por tanto, entre 34 y 36 diputados, mientras que CC y PP se harían con entre 33 y 35.

Por circunscripciones

La encuesta de Ágora Integral vaticina cambios en los resultados de la circunscripción regional. CC bajaría de los tres que obtuvo en 2019 a dos y la coalición Podemos -Sí Se Puede – Izquierda Unida perdería el que obtuvo Sí Podemos. Uno de esos escaños iría para el PP, que además se disputaría el segundo con el PSOE. El sondeo da una horquilla de entre dos y tres representantes a la formación conservadora (hace cuatro años logró solo uno) y de entre tres y cuatro a los socialistas, que pueden mantenerse o sumar un diputado más por esta lista.

En la isla de Gran Canaria, tanto el PSOE como el PP ganarían un diputado y se quedarían, respectivamente, con 6 y 4; Nueva Canarias se mantendría con tres, y Noemí Santana, cabeza de lista por esta circunscripción de Podemos - Sí Se Puede- Izquierda Unida, conservaría su escaño. Ciudadanos no obtendría representación (tenía uno) y CC perdería uno de sus dos diputados, de manera que no entraría la segunda en la plancha, la tránsfuga Vidina Espino. CC lograría 15.000 votos menos. En 2019 fue en alianza con Unidos por Gran Canaria, a quien el sondeo da en esta isla cerca de 26.000 apoyos, una cifra que es insuficiente para entrar porque no supera la barrera insular (15%) ni la regional (4%).

En Tenerife se produce una igualdad máxima entre el PSOE y CC, que pierden votos (cerca de 10.000 el primero y 3.000 el segundo) y rivalizan por un escaño que sería el sexto para ambos. En 2019, los socialistas lograron seis y los nacionalistas, cinco. El PP, por su parte, sumaría el que pierde Ciudadanos para quedarse con tres y Podemos mantendría el suyo.

En Lanzarote, el PSOE daría el sorpasso a CC en número de votos, aunque ambas formaciones seguirían empatadas con tres diputados. Podemos se queda sin un escaño que va a parar al PP, que obtiene así dos representantes en la isla conejera.

La formación conservadora también gana un diputado, en esta ocasión a costa de CC, en Fuerteventura. Se queda con dos, los mismos que los nacionalistas, a uno del PSOE, de nuevo el partido más votado en la isla. NC conserva su escaño en esta circunscripción.

En La Palma se produce un cambio importante. El PP desbanca al PSOE como segunda fuerza y le quita el tercer diputado. CC se mantiene con tres.

En La Gomera no hay novedad. El partido de Casimiro Curbelo (ASG) consolida su hegemonía con tres escaños y el PSOE mantiene el suyo.

En El Hierro, AHI concurre sin el paraguas de CC (que no se presenta en esta isla) y obtendría cerca de 1.800 votos, una cifra muy similar a la que logra el PSOE. Se repartirían junto al PP los tres escaños. Asamblea Herreña, que en la lista regional se presenta junto a Agrupación Socialista Gomera, quedaría lejos de obtener representación en esta circunscripción.

Ficha técnica:

La población o universo está formada por 1.572.566 personas con derecho a voto con 18 o más años.

El estudio cuenta con las siguientes especificaciones:

Tamaño muestral: 3.000 encuestas.

Margen de error global: ±1,79% con nivel de confianza del ±95%.