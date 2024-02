NC pide la “aplicación inmediata” de la subvención al combustible en Lanzarote y Fuerteventura

Los diputados de Nueva Canarias-Bloque Canarista Natalia Santana y Yone Caraballo han exigido este jueves al Gobierno de Canarias que la bonificación de 20 céntimos que se aplica al combustible en La Gomera, La Palma y El Hierro tenga su traslación “inmediata” a Lanzarote y Fuerteventura.

Santana y Caraballo han explicado en rueda de prensa que han presentado alegaciones a la orden que regula esa subvención en las llamadas islas verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro) porque no aplicarla en las denominadas amarillas (Lanzarote y Fuerteventura) sería una discriminación.

La subvención se aplicará hasta diciembre de este año y es prorrogable durante otros seis meses, ha recordado Natalia Santana, quien ha añadido que ya en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 su partido pidió subvencionar el combustible en Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, esa petición que fue rechazada por los grupos parlamentarios del Gobierno canario (CC y PP) y sus socios, ASG y AHI.

La diputada de Nueva Canarias ha insistido en que es “injustificable” no aplicar la orden de subvención del combustible en La Gomera, La Palma y El Hierro en Lanzarote y Fuerteventura cuando estas dos últimas islas tienen la cesta de la compra más elevada y sufren mayor pobreza.

Santana ha apuntado que el sistema productivo de Lanzarote y Fuerteventura es dependiente del sector servicios en mayor proporción que el de La Gomera, La Palma y El Hierro, ya que en estas hay más diversificación económica.

A veces, según Natalia Santana, parece que el Gobierno regional “se olvida” de que Lanzarote y Fuerteventura tampoco son islas capitalinas.

Yone Caraballo ha destacado que no se pretende provocar que unas islas estén contra otras, y ha comentado que en el pleno del Parlamento del miércoles la proposición no de ley de Coalición Canaria que se aprobó, con el rechazo de NC, no fue para que se bonifique el combustible en Lanzarote y Fuerteventura.

La que se aprobó, ha subrayado Yone Caraballo, es “humo”, ya que lo que se hizo fue instar a gobierno regional a llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de aplicar la subvención.