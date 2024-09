Las ONG denuncian recortes en la cooperación y el desarrollo: ''El Gobierno de Canarias ha traicionado a los más vulnerables''

''El Gobierno de Canarias ha traicionado a los más vulnerables''. El presidente de la Coordinadora de las ONG para el Desarrollo de Canarias (ONGDs), Borja Monreal, ha participado este miércoles en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias. Durante su intervención, ha denunciado el recorte en un 66% de las partidas destinadas a la cooperación y el desarrollo, lo que sitúa al Archipiélago en la región española con menor inversión en esta materia. “Si creemos que Madrid tiene que dar dinero a Canarias para tender la pobreza porque los niños merecen las mismas oportunidades que alguien de allí, ¿qué pasa? ¿el de Mauritania no?”, ha cuestionado Monreal.

Según los datos de la Coordinadora, que aglutina a 37 entidades que trabajan cooperación internacional al desarrollo, ayuda humanitaria y educación para la ciudadanía global, los presupuestos de la comunidad autónoma han destinado este año a la cooperación un 66% menos de lo comprometido en el segundo Plan de Director de esta materia. De esta manera, las islas destinan el 0,02% de su producto interior bruto (PIB) a este sector, muy lejos del objetivo del 0,7% para el año 2030, establecido por la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

El presidente de la Coordinadora, que ha participado a instancias del diputado socialista Gustavo Santana, ha insistido en que este recorte no es solo “inmoral”, sino también “estúpido”, subrayando que la cooperación no es solo una cuestión de “ayudar”, sino un gran eje económico que genera empleo, promueve la innovación y atrae fondos europeos. “Se han muerto niños delante de mí, he visto a personas pasando hambre. No estoy pidiendo una ayuda, estoy pidiendo justicia”, ha aseverado ante los miembros de la Comisión.

En años anteriores, según ha explicado Monreal, la acción de las ONG de Canarias ha permitido que niños y niñas escapen de la desnutrición en Mauritania o que menores de Senegal accedan a la educación. “En 2024, más de 6.000 de esas personas se han quedado fuera”, ha asegurado. El presidente de la Coordinadora de ONGDs advierte de que la reducción del presupuesto supone desmantelar la cooperación y el desarrollo, como sucedió en 2009, cuando la inversión “cayó a cero euros”. “Sabemos lo que nos viene y lo que va a pasar después”, alerta.

“Estamos hablando de dinero, que parece algo abstracto, pero cuando el dinero no llega hay personas allí que empiezan a ver una realidad, y en el Sahel hace mucho frío. El fin por el que yo estoy luchando es mucho más importante que cualquier cosa que pase en este Parlamento ahora mismo. El fin es salvarle la vida a una persona'', insistió Monreal. ''Lo tienen fácil: cumplan con lo firmado. Es lo moral y lo inteligente. La cooperación puede ser un ámbito estratégico'', ha concluido.

Los diputados de AHI y CC reprocharon a Monreal sus palabras y lo acusaron de ir al Parlamento a ''pintarles la cara'' sobre lo que hacen en África cuando Canarias es comunidad autónoma más pobre“ y la que ”más sufre“ la inmigración. ”Ese discurso que ha traído debería llevarlo al Parlamento europeo“, le sugirió Raúl Acosta (AHI). Acosta además aprovechó para asegurar que el Estado había abandonado a Canarias en cuanto a la atención de menores migrantes. Por su parte, Monreal respondió que la inmigración y la cooperación eran dos ámbitos diferentes que el diputado trató de mezclar ''como un popurrí''.

Por su parte, Gustavo Matos, del PSOE, tachó de insólito que los diputados abroncaran al compareciente por decir cosas ''que no les gustan''. ''No ha pedido ningún favor sino que se cumpla el acuerdo de cooperación“, afirmó Matos. En esta línea, el presidente de la Coordinadora invitó a los diputados a viajar con él a Mauritania para ver ''cómo los niños se mueren de hambre''. ''Ustedes ponen el cazo a hervir y luego se quejan porque les quema'', afeó.